Starfield, Halo: Infinite, Redfall, Guardianes de la Galaxia y los anuncios más importantes del segundo día de E3 2021

E3 2021 culminó su segunda jornada con una transmisión que ocupó casi todo el día domingo y que tuvo como principales protagonistas indiscutidos al tándem Microsoft - Bethesda como también a Square Enix que tuvo dos importantes anuncios durante su presentación. La jornada fue especial porque fue la primera ocasión en la que se celebró una presentación conjunta entre Xbox y Bethesda, después de la compra del conglomerado Zenimax por parte de Microsoft. Esta movida expansiva empieza a mostrar su verdadero alcance ahora que ambas compañías trazaron un mapa de todo lo que se viene en exclusiva para la plataforma Xbox como también en PC.

A su vez, Xbox está cumpliendo 20 años desde la presentación de la primera consola en el lejano año 2001. La compañía atravesó distintos estadios hasta llegar al punto que la representa al día de hoy: planteando una estrategia de negocios focalizada íntegramente en su servicio de Xbox Game Pass. Así, el Xbox + Bethesda Showcase presentó un total de 30 juegos: de los cuales 27 llegarán al servicio de suscripción de Microsoft, otros serán exclusivos en su lanzamiento en consola por tiempo limitado y otros serán exclusivos de consolas sin más.

El line up de Xbox Game Pass luce imponente.

Este es el caso de 12 Minutes: una electrizante aventura de desarrollo independiente que cuenta con la participación de talentos de Hollywood de la talla de Daisy Ridley (Star Wars), James McAvoy (X-Men) y Willem Defoe (Spider-Man) que se estrenará el próximo 19 de agosto directamente en el servicio de suscripción. Del mismo modo podemos mencionar al RPG de acción conocido como The Ascent, el prometedor S.T.A.L.K.E.R. 2, el esperado Back 4 Blood (de los creadores de Left 4 Dead) o Psychonauts 2, obra de Double Fine. Incluso hubo tiempo para mostrar una nueva colaboración entre Disney y Rare al traer Piratas del Caribe al universo de Sea of Thieves.

Microsoft presentó un tendal de juegos muy variados que presentan distintos niveles de producción -desde juegos de alto presupuesto a producciones independientes- que plantean un calendario ecléctico y repleto de calidad de cara a todo lo que queda de este año y el próximo. Pero también tuvieron lugar distintos títulos muy esperados y uno en particular hasta el momento desconocido. Como comentábamos anteriormente, las cartas fuertes de contar con Bethesda implican que Starfield y Redfall serán exclusivos de Xbox y PC, pero hablaremos un poco más en detalle a continuación.

Starfield (11 de noviembre de 2022, Xbox y PC)

Se había filtrado minutos antes de la presentación pero finalmente fue confirmado y de hecho, fue el primer gran anuncio del showcase. Starfield es el próximo juego de Bethesda que promete ser una suerte de Fallout a la enésima potencia pero en el espacio. Desde que se conoce su existencia que no para de generar expectativas y ahora que se lo vio en movimiento lo que se espera es todavía más. Se sospechaba de su exclusividad, la cual quedó confirmada al cierre del tráiler: sólo se podrá jugar en Xbox Series S|X y PC, y llegará a Xbox Game Pass en su lanzamiento.

Forza Horizon 5 (5 de noviembre de 2021, Xbox y PC)

Otra de las sorpresas de la presentación fue Forza Horizon 5, la nueva entrega del mítico arcade de carreras que llevará el festival y la acción a México, con un nivel de recreación y calidad gráfica digna de la nueva generación de consolas. Si bien estará disponible para Xbox One, está claro que es un juego que está pensado para brillar en sistemas más potentes, tal como quedó demostrado en el detallado tráiler de jugabilidad donde se pudo vislumbrar el nivel de detalles que maneja en cada uno de sus niveles. Saldrá el 5 de noviembre de este año y será otro de los estrenos de Xbox Game Pass.

Microsoft Flight Simulator (17 de julio, Xbox y PC)

Uno de los juegos más aclamados de Microsoft durante el año pasado fue Microsoft Flight Simulator, que con su salida en PC deslumbró a todos con el uso de la tecnología de Azure para dar forma a una recreación fidedigna de, básicamente, el mundo entero, el cual podemos explorar utilizando varias aeronaves comerciales, avionetas y más. La edición de consolas estará disponible desde el 17 de julio para Xbox Game Pass y sólo funcionará en Xbox Series S y X. Lo que se mostró despeja todo tipo de dudas: se ve tan espectacular como su contrapartida de PC.

Halo: Infinite (finales de 2021, Xbox y PC)

La próxima entrega protagonizada por Master Chief es una de las que más expectativas genera desde que se produjo el retraso que lo quitó de los planes de lanzamiento de Xbox Series S y X. Era imposible que no diga presente y lo hizo, mostrando un tráiler del apartado multijugador -que luce espectacular- así como también los atisbos de lo que parece ser un modo campaña tradicional al que los jugadores habituales de Halo están acostumbrados. Sin embargo, la falta de una fecha específica sigue despertando preocupación, por más espectacular que se vea.

Redfall (2022, Xbox y PC)

Microsoft guardó una carta para el cierre del evento. Redfall es una nueva franquicia realizada por Arkane Austin: un título de acción cooperativo en el que los jugadores deberán enfrentar lo que parecen ser hordas de vampiros, mientras intentan descubrir el misterio detrás de estos terroríficos seres. Está siendo desarrollado exclusivamente para las consolas de nueva generación de Microsoft y PC y al menos desde lo que se vio en el tráiler, carga con los rasgos estilísticos de un estudio que no hace más que hits. Es una muestra más de las intenciones detrás de la adquisición de Zenimax. Llegaron para fortalecer el catálogo de Xbox.

Posteriormente, Square Enix tuvo su propia presentación donde plantearon una nueva línea de juegos para teléfonos celulares con versiones de Hitman, Nier y una serie de títulos de Final Fantasy. Final Fantasy Pixel Remaster plantea una reedición de los títulos clásicos aunque se conocen más detalles al respecto. Marvel’s Avengers: Black Panther dijo presente con detalles del nuevo contenido que tendrá el juego de superhéroes que tantos altibajos ha sufrido hasta acá. Pero lo más importante llegó con dos de los anuncios más importantes en la presentación, que detallamos a continuación.

Babylon’s Fall (sin fecha de lanzamiento, PC, PS4 y PS5)

Se trata del nuevo proyecto del fenomenal estudio conocido como PlatinumGames en colaboración con Square Enix que fue presentado originalmente en la E3 de 2018. No se conocen demasiados detalles respecto a su ambientación, pero sí se sabe que será un juego de acción estilo hack and slash, que será cooperativo y que también funcionará como “live service” es decir, que tendrá temporadas y otros contenidos que se irán sumando post lanzamiento para mantener activa la caja chica de recaudación, lo cual despertó críticas entre la comunidad. No llegará a Xbox.

Guardians of the Galaxy (26 de octubre de 2021, PC, PS4, PS5, Xbox One, Series S|X)

El que sí tuvo una buena recepción es el nuevo proyecto de Eidos-Montreal que tiene como protagonistas a los Guardianes de la Galaxia en una nueva aventura que no será online ni juego como servicio, sino que se plantea como una aventura de un jugador en la que controlaremos a Starlord, aunque podremos comandar al resto de los héroes y hacer uso de sus habilidades para el combate. El título presenta combate y acción a raudales en un motor que parece ser el mismo que el de Avengers que, al menos desde el punto de vista de performance en nueva generación y PC va sobrado de recursos.

El próximo grande que tendrá que mostrar sus credenciales con su presentación es Nintendo, que ocupará la atención de la próxima jornada de E3 2021, con la promesa de novedades para los poseedores de la consola híbrida que sigue siendo un éxito en ventas.