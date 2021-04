Batalla de titanes: Godzilla vs. Kong llega a World of Warships

La película de acción del momento hace su aparición en el mundo de los videojuegos , de la mano de Wargaming y Legendary Entertainment por un lado, y Warner Bros. Pictures y Legendary Pictures por el otro. De esta manera, los titanes conocidos como King Kong y Godzilla protagonizan una colaboración exclusiva y por tiempo limitado en World of Warships , que tendrá forma de una batalla entre equipos inspirados en los titanes, diferenciados por distintos colores, camuflajes, parches, insignias, banderas y más objetos inspirados en la película. Esta colaboración exclusiva estará disponible tanto para los jugadores de consolas y PC como también para aquellos que juegan desde sus dispositivos móviles.

Los dos equipos participantes son el azul representando a Godzilla, que contará con dos acorazados exclusivos distintos según la versión en la que se juegue: World of Warships ofrece un acorazado japonés conocido como Amagii, mientras que en World of Warships Legends el acorazado se conocerá como como Heat Ray . De la misma forma, el equipo naranja será el que representa a King Kong y contará con un acorazado llamado USS North Carolina, mientras que en Legends tendrá el acorazado Primal. La elección de los acorazados como las figuras representativas de King Kong y Godzilla no es casual: estos navíos poseen un porte y un peso semejante al de los titanes. Fuera de estos barcos insignia, se podrán obtener distintas recompensas en forma de elementos cosméticos alusivos a la película a medida que se disputan las batallas.

“Hace casi 60 años, King Kong y Godzilla se enfrentaron por primera vez en la pantalla grande en Japón, y desde entonces la rivalidad de estas criaturas míticas ha capturado la imaginación de millones en todo el mundo”, comentó Aleksandr Nikolaev, Productor editorial senior de Wargaming. “World of Warships siempre está buscando contenido nuevo y emocionante que nuestros jugadores puedan apreciar y estamos encantados de compartir con ellos nuestra visión de este legendario enfrentamiento de titanes”.

Por el lado de Legendary Entertainment, Sam Rappaport, Director de Medios Interactivos de Legendary Entertainment comentó: “Wargaming es el socio perfecto para permitir que los fanáticos salten a la acción y participen en el tan esperado enfrentamiento entre estos dos enormes Titanes. A través de esta colaboración, los fanáticos podrán experimentar el inmenso tamaño y escala de la película a través de este choque épico de los acorazados Equipo Godzilla y Equipo Kong”.

World of Warships fue lanzado en septiembre de 2015 de la mano de Wargaming, el gigante bielorruso con base en Chipre, popular gracias a la producción del exitosísimo World of Tanks, disponible en consolas, teléfonos y PC. Al igual que World of Tanks y World of Warplanes, World of Warships consiste en un juego masivo online en el que participan una enorme cantidad de jugadores en partidas por equipos. Cada equipo está compuesto por una flota naval inspirada en las naves más populares de ejércitos como la Kriegsmarine, la Armada Imperial Japonesa, la Armada de los Estados Unidos, Armada Real Británica y muchas más , todas ellas recreadas con un nivel de detalle minucioso, tomando como referencia los navíos reales desde principios del Siglo XX hasta la actualidad.

World of Warships es un juego totalmente gratuito en todas las plataformas en las que se encuentra disponible , con la opción de micropagos para desbloquear distintos elementos cosméticos. Sin embargo, cabe hacer dos salvedades respecto a los requisitos para poder jugar a este título en consolas. En el caso de la versión de PlayStation no se requiere una suscripción de PlayStation Plus para poder jugar, mientras que en la versión de Xbox es necesario estar abonado a Xbox Live para poder jugar online.