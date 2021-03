Resident Evil cumple 25 años: la llegada del terror a las masas y la consolidación de un género

Hablar de los orígenes del “Survival Horror” tiene una enorme cantidad de matices. Hay quienes lo ubican en la década de los 80, con títulos como Sweet Home, War of the Dead, o Haunted House, de Atari. También están quienes se lo atribuyen al fantástico Alone in the Dark de 1992, obra de Infogrames: tal vez lo más parecido a lo que sería años más tarde Resident Evil en cuanto a la propuesta de juego, perspectiva empleada y otros elementos que marcaron en cierto modo el ADN del género. Nada de eso importa: todo quedó en un segundo plano después del impacto que tuvo la llegada de Resident Evil en 1996, un título único en su clase, un éxito masivo que además terminó de definir un género que hasta entonces no tenía una forma específica ni un nombre.

Tal es así que Shinji Mikami -Director del juego- tenía como tarea principal realizar justamente una remake de Sweet Home: un título también publicado por Capcom que tenía muchos de los elementos que continuaron siendo un rasgo identificatorio de Resident Evil hacia la posteridad como ser el inventario limitado, el sitio donde tendría lugar la aventura o la implementación de distintos puzles de entorno, también populares en la franquicia. Aunque en un principio Resident Evil iba a ser un juego de terror psicológico de corte más oriental -a la usanza del posterior Silent Hill- terminó poniendo el foco en el estilo clase B de las películas de zombies de George Romero, otra de las figuras que influenciaron a Mikami durante la creación, además de Stanley Kubrick con El Resplandor, del cual Mikami tomó la idea de la mansión inspirada en el Overlook Hotel del film.

Alone in the Dark (1992) es uno de los títulos en los que se inspiró Shinji Mikami.

La perspectiva cinematográfica de cámara fija también provino de una fuente externa: durante la producción del juego y confección de documentos de diseño, Mikami tomó conocimiento de lo que fue Alone in the Dark , publicado en 1992 por el estudio francés conocido como Infogrames. Esto pone a Mikami como una suerte de escriba, con la sensibilidad para detectar cuáles son los ingredientes apropiados y documentarlos, para terminar de darle forma a una experiencia inédita hasta el momento. Resident Evil inició su desarrollo en 1993 y tomó un total de tres años en concluirse, de los cuales los primeros estuvo a cargo de un pequeño y talentoso equipo que posteriormente fue parte de la mítica división conocida como Capcom Production Studio 4, creadores de éxitos posteriores como Viewtiful Joe, Devil May Cry, Killer 7 y Resident Evil 4.

Mientras esto ocurría, PlayStation ya estaba dominando todos los mercados . Una consola que no sólo ofrecía una tecnología revolucionaria sino que además estaba orientada a un público de mayor rango etario que las consolas anteriores. Esta no fue la única razón por la que Capcom decidió lanzar Resident Evil en PlayStation: desde el punto de vista técnico, era la única consola capaz de manejar no sólo el procesamiento de los gráficos del juego, sino también las inolvidables secuencias de video en formato FMV que acompañaban al título. Estaba todo listo incluyendo la localización para la distribución global pero había un problema: el nombre del juego. Bio Hazard era el nombre original del juego y de hecho así es como se lo conocía en Japón. Pero en Estados Unidos no sólo había un juego que ya tenía ese término en su título, sino que estaba explotando en popularidad una banda hardcore oriunda de Nueva York, conocida como Biohazard.

Para la época, el primer Resident Evil era una maravilla tecnológica.

Con el cambio de nombre a Resident Evil, el título llegó mundialmente el 22 de marzo de 1996 y fue un éxito absoluto. A diferencia de la versión Japonesa, Resident Evil tenía recortes en ciertas escenas consideradas “fuertes” para el público occidental, que posteriormente estarían disponibles en la reedición bajo el subtítulo de “Director ‘s Cut”. Resident Evil fue aclamado por el público y por la prensa por partes iguales, considerado como uno de los juegos más influyentes de la historia, dando inicio al género del Survival Horror. Sin ir más lejos, se produjo un fenómeno en aquel entonces en el cual surgieron en el mercado diversas propuestas que partían de aquella premisa, siendo una de las más destacadas Silent Hill, de Konami.

Resident Evil en sus dos versiones se convirtió rápidamente en una de las franquicias de mejor performance de la primera PlayStation a nivel mundial, superando las 5 millones de copias vendidas entre las dos versiones publicadas. El título también tuvo adaptaciones a otras plataformas como PC, Sega Saturn y Nintendo DS. De este modo nació una franquicia que supo calar hondo también en la cultura popular, gracias a su detallado universo y personajes bien definidos, lo cual derivó también no sólo en innumerables secuelas y spin-offs, sino también en novelas, cómics, películas y otros medios de entretenimiento.

El legado de Resident Evil es inmenso, dentro y fuera de los videojuegos.