Pronext, jugador argentino de Fortnite top 3 en la región: “Tenía a K1ng como una de mis mayores aspiraciones, pero hoy quiero ser mi propio referente”

Durany Esports.

El capítulo 2 de la temporada 5 de Fortnite llegó a su fin y, además de los esperados cambios en el juego, hubo acción en el mundo competitivo, ya que se llevó a cabo la Fortnite Champion Series, que enfrentó de manera online a los mejores 33 tríos de Sudamérica. Hubo varios argentinos en el TOP 10, y el mejor posicionado fue Tiziano “Pronext” Aguirre, jugador de Durany Esports, que se subió al podio.

El jugador de 17 años alcanzó el tercer puesto junto a sus compañeros brasileños Rynm7 y Nov1ce. Si bien no obtuvieron victorias a lo largo de la final, lograron 51 eliminaciones entre los tres y sumaron 215 puntos (102 producto de los asesinatos y 113 por clasificación). Por si fuera poco se llevaron un premio de 30.000 dólares. Todo lo consiguió de forma heroica, ya que se conectó a internet mediante los datos de su celular. Compartió los mismos hacia su computadora y pese a todo quedó entre los mejores del certamen.

El primer lugar lo obtuvo el trío de Brasil compuesto por Cadu, SNG King y VKS 100UM, que logró cinco victorias y se quedó con 75.000 dólares. Además hubo más argentinos dentro del top 10, porque Thiago “FaZe K1ng” Lapp , que consiguió el quinto puesto en la Fortnite World Cup 2019, se quedó con el sexto lugar junto con sus compatriotas eRa xown y Rustyache32. Además 9z Barella1x, representante de 9Z terminó en el séptimo lugar, 9z H4wwcky en el noveno y el trío 9z FiѕhyL2R2, 9z Nahue507 y 9z Twayko en el décimo.

Pronext tiene 17 años, es oriundo de Salta y comenzó a jugar Fortnite en 2019 cuando se lo recomendó un amigo. Hoy en día llegó a lo más alto del competitivo en Sudamérica. Desde Infobae Gaming dialogamos con él, y nos expresó sus emociones tras alcanzar el podio en la FNCS: “Creo que demostramos un nivel alto y nos merecemos estar dentro de ese TOP 3 . Igualmente creo que podríamos haber ganado muchísimo más”.

Pronext, jugador de Durany, alcanzó el tercer puesto en la FNCS.

Al igual que muchos otros jóvenes, Pronext comenzó su carrera destacándose en diferentes certámenes de la comunidad. En su caso fueron torneos de Instagram: “Jugaba por paVos (la moneda del juego) o premios pequeños. Cuando vi que era bueno en eso justo se disputó la Fortnite World Cup (se realizó en julio del 2019 en Nueva York y repartió 30 millones de dólares). Ahí me replanté dedicarme de lleno a esto ”.

- ¿Hace cuanto conformas trio con Rynm7 y Nov1ce?

- Conocí a los chicos a finales de diciembre por una amistad que teníamos en común. A mediados de enero comenzamos a cerrar el trío y empezamos a practicar juntos. En resumen estamos hace como tres meses.

- ¿Cuál es tu rutina para entrenar durante la semana?

- Mi rutina diaria comienza a las 7:00. Entro a cursar a clases de 7:30 a 13:30. Luego de 14 a 16 duermo siesta. De 16 a 22 siempre tengo prácticas o entrenamiento en general , y desde que termino hasta la media noche suelo mirar los VODS y analizo partes de algunas partidas.

Comenzó la Temporada 6 Capitulo 2 de Fortnite

- ¿Cómo se tomaron tus papás el hecho de que quieras dedicarte a los esports?

- En un principio no entendían mucho lo que estaba haciendo, pero poco a poco fueron entendiendo, y actualmente me están apoyando en todos los aspectos

- ¿Tenés algún referente en Fortnite?

- Desde la World Cup tenía a K1ng como una de mis mayores aspiraciones, pero hoy en día quiero ser mi propio referente.

- ¿Cómo te recibió Durany?

- Desde el principio confiaron en mí, me apoyaron como jugador y me están ayudando en todo lo que puedo llegar a necesitar.

- ¿Qué análisis haces de la escena de Fortnite actualmente?

- En la escena competitiva de Fortnite hay mucha gente que quiero y aprecio. Gente con la que compartí mucho, y si tengo que evaluarla considero que promete mucho y está muy infravalorada por el mundo.

K1ng finalizó en el TOP 6 de la FNCS, representando a FaZe Clan.

Durany Esports es una organización muy joven, que en pocas semanas supo destacar en la escena competitiva en Argentina. Además del podio en la Fortnite Champions Series también se ganaron un lugar en la Qualy de la BLAST Premier en Counter Strike: Global Offensive y revolucionaron las redes tras anunciar a tres fichajes de renombre: DZZT como director creativo, Picky Jones como ilustrador y Kaio como jefe de contenido.

El “BIG 3”, como fue anunciado, llegó tras formar parte de 9Z. Allí marcaron un camino y se posicionaron como referentes en cuanto al manejo de redes y contenido de los equipos de esports. Lucas “Kaio” Sarobe dialogó con Infobae y comentó sus sensaciones tras su llegada y explicó a qué aspiran en este nuevo proyecto.

- ¿Cómo surgió el proyecto de Durany?

- El proyecto surgió a raíz de una oferta que me hizo Rek, el dueño de la organización. Surgió de la nada, es un start up muy nuevo y nos está haciendo muy felices a nosotros. El equipo de trabajo ex 9z que somos DZZT, Picky y yo. Estamos súper contentos de laburar desde abajo. Nos encanta trabajar como si fuera en el barro, como lanzando una nueva marca. Se nos trata muy bien dentro del proyecto, estamos muy contentos.

- Marcaron un precedente en 9z. ¿Cómo planean lograr lo mismo en este nuevo proyecto?

- La realidad es que nosotros entendemos que lo que marcamos en 9z es literalmente lo que somos. DZZT marcó su línea gráfica, Picky sus ilustraciones, y en mi caso tema de humor y de cómo me manejé siempre en las redes. Es básicamente mi personalidad la que tuvo. La idea es hacer lo mismo. Quizás variar un poco para no hacerlo igual. Planeo ser yo mismo y mantener esa esencia que fue la que marcó el precedente que comentás.

DZZT, Kaio y Picky Jones, el BIG 3 de Durany.

- En pocos días lograron un tercer puesto en la FNCS y clasificarse a las Closed Qualifiers de la BLAST. ¿Qué otras metas a corto plazo tienen?

- A corto plazo queremos seguir instalando como organización. Tuvimos un montón de logros en muy poco tiempo. Buscamos sorprender, tenemos muchas cosas planeadas en cuanto a contenido disruptivo. Queremos empezar a mostrar cosas que no todas las organizaciones muestran, como el staff. Y en cuanto a esports analizaremos en qué disciplinas entrar. Pero siempre buscamos entrar a Tier 1, a la manera premium y con jugados top tier para mantener cierto estándar que le de un renombre a Durany.

Fortnite está en boca de todos porque recientemente llegó la sexta temporada al juego, que incluirá nuevos skins, personajes y modificaciones en el mapa. Todo se renovó luego del evento final Crisis del Punto Cero, del que pudieron disfrutar los jugadores. Con el nuevo Pase de Batalla se podrán desbloquear skins de Lara Croft (protagonista de Tomb Raider), Raven (personaje de DC Comics) y el futbolista brasileño Neymar Jr.

Ahora en el centro del mapa podremos encontrar La Aguja, una torre que se encuentra donde antes estaba el Punto Cero. También hay animales salvajes rondando, desde gallinas hasta lobos. Los mismos pueden domesticarse o cazarse para fabricar armas primitivas.