Vuelve Play at home, una acción de PlayStation que ofrece juegos gratuitos y promociones

En abril del año pasado PlayStation presentó la iniciativa Play at home. Las medidas estrictas de distanciamiento habían empezado un mes antes con el anuncio de la pandemia. En ese contexto la empresa decidió lanzar esta promoción para agradecer a todos los usuarios que respetaban las recomendaciones para evitar la propagación del coronavirus y se quedaban en sus casas.

Desde el 15 de abril hasta el 5 de mayo todos los usuarios de la consola, incluso aquellos que no tenían PS Plus, pudieron descargar en forma gratuita a Uncharted: The Nathan Drake Collection y Journey. Ambos juegos van a estar disponibles para los jugadores para siempre, incluso aunque se den de baja del servicio de suscripción de PlayStation.

La primera edición de la propuesta tuvo dos ejes. Por un lado la posibilidad de acceder a ambos juegos sin ningún costo. Pero, en paralelo, se estableció un fondo de ayuda para los estudios de desarrollo independiente que se veían afectados por la pandemia y experimentaban dificultades económicas. En ese momento Sony Interactive Entertainment explicó que se habían destinado 10 millones de dólares para apoyar a los socios desarrolladores que, como marcaron, son vitales para toda la comunidad de los videojuegos y que vieron limitadas sus opciones de subsistencia en un momento de extrema sensibilidad e incertidumbre.

Aunque era un momento negativo en muchos aspectos, el universo gamer experimentó una etapa de crecimiento exponencial. Más personas encerradas en sus casas y con mayor disponibilidad de tiempo libre se tradujo en el aumento de las audiencias de los videojuegos, en todas sus áreas. Ese fue el marco sobre el que se apoyó la empresa para explicar el sentido de oportunidad de la iniciativa.

Uncharted: The Nathan Drake Collection no es un juego, sino tres. Uncharted: Drake’s Fortune, Uncharted 2: Among Thieves y Uncharted 3: Drake’s Deception que se lanzaron originalmente para para PlayStation 3. Esta edición recopilatoria ofreció una versión remasterizada de la trilogía y los jugadores históricos del Uncharted pudieron disfrutar de escenarios con una propuesta visual superadora y adaptada a la que en ese momento era la última generación de consolas.

La segunda entrega fue la versión mejorada de Journey, el juego de Thatgamecompany que llegó a PS3 en el 2012 y que se convirtió en una de las propuestas independientes más relevantes que se lanzaron. A través de diferentes escenarios y con una gran desarrollo visual, los jugadores pueden explorar ese universo en un juego de corta duración, pero que ofrece una experiencia diferente.

Ahora, a casi un año del inicio de la pandemia, Sony anunció la segunda edición de Play at home, que va a empezar el 1 de marzo y va a tener una duración de cuatro meses. En la presentación señalaron que es un agradecimiento de PlayStation cuando se empiezan “a ver algunos destellos de luz al final de este largo túnel de COVID-19 gracias al trabajo incansable de la comunidad médica y de personas de todo el mundo”.

Esta segunda etapa viene a reforzar el pedido de mantener el distanciamiento y va a ofrecer una selección de juegos que van a ser gratuitos para los usuarios de la consola. El primer juego en formar parte de este especial va a ser Ratchet & Clank, que se va a poder descargar desde el 1 de marzo hasta el 31 del mismo mes.