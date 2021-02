Days Gone, el videojuego exclusivo de PlayStation, estará disponible para usuarios de PC en los próximos meses

Days Gone dejará de ser exclusivo de la plataforma PlayStation y, al igual que ocurriera tiempo atrás con Horizon: Zero Dawn, podrá ser disfrutado por los jugadores de PC en algún punto entre los próximos meses de marzo y mayo. De hecho, el título ya tiene página en el sistema propietario de Valve y en Epic Store, y aunque todavía no se puede reservar, sí se puede agregar a la lista de deseos. No es el primer juego de PlayStation que salta la barrera de la exclusividad y tampoco será el último, si uno interpreta las palabras de Jim Ryan -CEO de PlayStation- en su reciente entrevista en el magazine británico GQ.

Desarrollado por Bend Studio, Days Gone llamó la atención por tratarse de un juego de mundo abierto ubicado en las zonas boscosas de Oregon en el contexto de un apocalipsis zombie que tiene como protagonista a un miembro de un club de motociclistas, que pierde su familia en una de las escenas iniciales del título. Lo que más llamó la atención de propios y ajenos era el nivel de detalle, ciertas mecánicas de juego y la escala de los enfrentamientos contra los no muertos, ya que en las partes de asedio que se mostraron previo al lanzamiento, se los veía actuar en hordas numerosas: algo nunca visto en una consola hasta ese momento.

Las hordas de zombies, uno de los rasgos más notorios de Days Gone.

Days Gone fue lanzado el 26 de abril de 2019 y la recepción fue mixta por parte de la prensa especializada, pero tuvo muy buen recibimiento por parte de los jugadores, gracias a sus mecánicas, su cantidad de contenido y posteriormente, el soporte que Bend Studio brindó al título para seguir puliendo y mejorándolo con el paso del tiempo. De este modo, se convirtió en uno de los títulos más queridos por la comunidad PlayStation pero la pregunta es obvia: ¿es el ser apreciado por la comunidad sinónimo de ser exitoso en ventas? Desde hace tiempo que los grandes publishers en la industria muestran los números referidos a las ventas de la forma más positiva posible.

En el caso de Days Gone, ha sido uno de los exclusivos más vendidos de PlayStation dentro del período de lanzamiento y también uno de los que ha sabido sostener ventas constantes durante un largo período de tiempo. Y mientras que el prospecto de que haya más de 100 millones de PlayStation 4 vendidas en todo el mundo invita a pensar que esto implicaría exclusivos que venden a montones, sucede que los más exitosos representan a lo sumo un 10% de esa base de usuarios del sistema. En los casos en los que esa proporción se supera, suele ser después de una determinada cantidad de años. Esto atenta contra la forma que tiene Sony de concebir su forma de desarrollo de juegos : apuestan a los blockbusters que llevan años de producción y desarrollo y que, naturalmente, son muy caros de llevar adelante. De este modo, urge la necesidad de poder tener un retorno de la inversión proveniente ya no sólo de la comunidad de PlayStation.

Así lo asegura Jim Ryan en la entrevista: “Nos encontramos ahora a principios de 2021 con nuestros estudios de desarrollo y los juegos que hacen en mejor forma que nunca. Particularmente a partir de la segunda mitad del ciclo de PS4, nuestros estudios crearon juegos maravillosos y geniales. Existe la oportunidad de exponer esos grandes juegos a una audiencia más amplia y reconocer la economía del desarrollo de juegos, que es tan sencilla. El costo de hacer juegos aumenta con cada ciclo, ya que el calibre de nuestras propiedades intelectuales ha mejorado.”

Days Gone llegará con mejoras técnicas a PC pero de momento no hay más información más allá del soporte a monitores Ultra Wide, que amplían el campo de visión.

Aunque no hay números oficiales, no hay mejor evidencia que la estrategia que está adoptando Sony de cara a la publicación de sus exclusividades a PC para entender que ya no alcanza con su base de usuarios para amortizar las grandes inversiones en títulos exclusivos. Por fuera del universo PlayStation hay una enorme audiencia que está interesada en ellos, y gracias al cambio de la arquitectura en PlayStation 4, llevarlos a PC es una tarea que resulta mucho más sencilla que lo que ocurría con los títulos de PlayStation 3. Esta situación, sumada a la buena recepción que tuvo Horizon: Zero Dawn en PC y la poca ínfima incidencia en la fidelidad conseguida con los jugadores consolas, llevará a Sony a publicar más títulos exclusivos en PC de cara a futuro: “seguiremos tomando pasos en esta dirección”, agregó Ryan.

Days Gone llegará a PC durante la primavera americana, otoño para el hemisferio sur. Esta versión tendrá una serie de mejoras a nivel técnico, entre las cuales destaca el soporte para monitores Ultra Wide. Sorprenden los requisitos mínimos de sistema para correrlo: un procesador Intel i5 2500 a 3.3mhz o el equivalente de AMD, tarjeta gráfica GTX 780 de 3gb de Nvidia o R9 240 de 4gb de AMD y 8gb de RAM. Eso sí: Bend Studio recomienda tener 16gb de RAM y un SSD disponible para lograr una experiencia óptima.