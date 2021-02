E3 2021: la Entertainment Software Association intentará revivir la mítica exposición en formato digital

La Electronic Entertainment Expo -o E3, como se la conoce popularmente- está atravesando sus momentos más críticos desde su concepción. Dejando de lado la pandemia, el pasado 2020 ya se perfilaba como un año difícil para la Entertainment Software Association: Sony decidió no presentarse en el evento , dejando un enorme hueco en el Centro de Convenciones de Los Ángeles como también dentro del cronograma de conferencias, puesto que la de PlayStation suele ser una de las más esperadas. Electronic Arts hace años que celebra su propio evento fuera del Centro de Convenciones y para terminar de complicar el panorama, Geoff Keighley -histórico partner comunicacional de la ESA- también decidió quitar su apoyo.

Si hace años se cuestiona la relevancia de la E3 en medio del avance de las plataformas de streaming y la inclusión de equipos de comunicación dentro de los publishers, toda la movida del año pasado terminó por fundar las sospechas: el evento se vio sumergido en una profunda crisis. La ESA intentó cambiarle la cara a la E3 en muchas ocasiones. En el año 2017 introdujo uno de los cambios más notorios, abriendo sus puertas al público general a cambio de una onerosa entrada. Hasta ese momento, E3 era un evento exclusivo para los miembros de la industria del videojuego: prensa, desarrolladores, publishers y retailers, cosa que cambió -y complicó- su funcionamiento, generando rispidez justamente con los miembros de la industria.

La última E3 que se celebró fue la de 2019, con Cyberpunk 2077 como protagonista. FOTO: REUTERS/Mike Blake

Los planes de la ESA para el año pasado incluían un evento completamente renovado, con distintos espacios con “experiencias para el consumidor” que nunca terminaron de tener forma, ya que cuando se declaró el estado de emergencia en Estados Unidos a causa de la pandemia de COVID-19, la E3 de 2020 fue cancelada de forma definitiva. Esto de alguna manera aceleró el proceso que se venía vislumbrando, puesto que la industria reaccionó acordemente. Los grandes publishers como Ubisoft, PlayStation, Microsoft, Nintendo y Electronic Arts por ejemplo, prepararon una serie de eventos digitales para mostrar sus nuevos planes a futuro, entablando una conversación con los jugadores de forma directa y por sobre todo, inclusiva. También se instrumentaron distintas instancias en forma de demostraciones privadas y accesos anticipados, suplantando también el requisito presencial de estar en Los Ángeles para probar los futuros lanzamientos.

Pese a este panorama complicado, la ESA no parece darse por vencido. El sitio especializado VGC tuvo acceso a distintos documentos en los que se evidencian los nuevos planes de la organización, c osa que fue posteriormente confirmada por un vocero de la ESA . Según trascendió, la propuesta es llevar a cabo la E3 2021 de forma íntegramente digital en las mismas fechas que se anunciaron el año pasado: del 14 al 17 de junio. El evento estaría compuesto por una serie de presentaciones online realizadas por aquellos que decidan formar parte de la iniciativa. También se plantea la instrumentación de distintas instancias de prueba, demostraciones privadas y “hands on” con distintos juegos a través de plataformas no especificadas. Incluso se prevé un acceso anticipado para la prensa a todo el material que se mostrará al público durante el evento.

El Centro de Convenciones de Los Ángeles es el hogar de la E3. El evento genera cerca de 100 millones de dólares para la ciudad.

La E3 también funciona como un enorme punto de conexión en el que prensa, desarrolladores y publishers confluyen en un mismo sitio para realizar todo tipo de entrevistas y diversas acciones. Para esto, la ESA también prevé un sistema de citas programadas y turnos, muy en sintonía con el sistema que se utilizaba en la modalidad presencial.

Así, la exposición más importante en la industria de los videojuegos encara un nuevo desafío: lograr que los publishers y marcas los acompañen. El año pasado demostró que, incluso sin ser perfecto, el formato digital le sienta perfecto a las grandes compañías , además de darles libertad creativa y más importante todavía, reducir costos. Participar en E3 involucra para los publishers afrontar no sólo el costo del stand en el Centro de Convenciones, sino también movilizar una enorme dotación de personal, además de los inconvenientes que supone preparar una demo jugable de un título en preparación.

Además de esto, Geoff Keighley golpeó triple el año pasado ya que además de The Game Awards, estuvo tras la producción de la Gamescom digital -otro de los eventos cancelados por la pandemia de COVID-19- que fue un éxito en visualizaciones, como también el Summer Games Festival, evento en el que se anunciaron una enorme cantidad de novedades donde también hubo lugar para demos a través de plataformas como Steam. El panorama cambió muchísimo en este último año y la ESA no ha demostrado estar a la altura de las circunstancias en términos de adaptación. Resta ver qué recepción tendrá la propuesta para ver si la E3 regresa este año ya que de lo contrario, podría ser su final definitivo.