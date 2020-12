Los mejores videojuegos gratuitos para descargar el día de navidad

La navidad siempre es especial para el mundo del gaming porque la industria suele poner títulos en promoción y muchos videojuegos en condición de gratuitos. Esto último puede verse tanto en las tiendas como en los servicios de suscripción, los cuales en esta ocasión, cuentan con producciones de gran nivel para pasar la tarde de navidad una vez que vaya la familia, como es el caso de Overwatch, Darkest Dungeon y Just Cause, entre otros.

Inside (Epic Games)

Hasta las 13 horas del día 25 de diciembre, Epic Games invita a descargar gratuitamete Inside , el videojuego desarrollado por los creadores de Limbo, PlayDead. Este título mantiene la tónica del estudio y propone una aventura oscura en 2D, donde la dirección artística destaca por demás. La trama del juego invita a meterse en los zapatos de un niño que debe ir sorteando desafíos pero que, si no lo logra, puede morir de distintas maneras. Puzzles, plataformas y una historia lúgubre e inteligente, todos los condimentos de este interesante juego.

Inside propone muchos puzzles por resolver y una historia donde la oscuridad reina en los escenarios

Darkest Dungeon (Epic Games)

El día de navidad, tal vez uno de los más importantes del la iniciativa un juego gratis por dia, Epic Games regalará Darkest Dungeon. Se trata de un juego de mazmorras donde su dirección de arte destaca a primera vista. A su vez, el juego propone una vuelta de rosca en cuanto a la experiencia, dado que propone vivir un sistema de afección para los personajes, los cuales irán perdiendo vida a medida que vayan entrando en distintos pasajes de la historia donde, por ejemplo, deberán ir bajo tierra.

No obstante, esto último arma un contexto aún más interesante, dado que estos accionarse, que perjudicarán a los personajes, afectará a sus personalides. Por ejemplo, los podrá hacer más miedosos a las peleas o descuidados, dependiendo de las experiencias vividas. Sin dudas, un roguelike más que interesante para los fanáticos del género. Quienes no lo sean, tal vez encuentren un hueso duro de roer.

Darkest Dungeon es una gran opción para los fanáticos del rogue like





Overwatch (Blizzard)

Una de las desarrolladoras más importantes del mercado decidió sumarse a los regalos navideños, aunque a medias, ya que la empresa anunció que se podrá jugar Overwatch gratuitamente hasta el 4 de enero. El GOTY de 2016 estará disponible con sus 32 héroes y 28 mapas, por lo que la experiencia de los jugadores será más que completa.

A su vez, desde Blizzard anunciaron que una vez se finalice este periodo de prueba gratuita extendido, los usuarios podrán transferir todo el progreso que hayan realizado al juego completo, en caso de comprarlo.

Overwatch fue elegido como juego del año en 2016





Just Cause (PlayStation Plus -PS4)

Todos los meses, los suscriptores de Ps Plus tienen grandes expectativas sobre los títulos que llegarán al servicio, algo que Sony tiene en cuenta, pero no siempre logra satisfacer. No obstante, este mes la compañía se la jugó liberando un titulo interesante para sumar a la libre como Just Cause 4, la cuarta entrega de la saga de acción desarrollada por Avalanche Studios. Este juego, que se lanzó al mercado a finales de 2018, invita al usuario a sumergirse dentro de un mundo abierto que tiene como protagonista al agente Rico Rodriguez.

En este contexto revolucionario y lleno de acción, el jugador podrá utilizar una gran cantidad de armas, vehículos y deberá meterse en escenas de acción de alto vuelo, donde las explosiones y los tiroteos no faltarán. El lugar que le de ambiente al juego será Solís, un país sudamericano ficticio que cuenta con un clima muy particular, dado que es extremo. Con una trama interesante, buenos gráficos y una jugabilidad pulida, Just Cause 4 es un título para no pasar de largo y sumar a la biblioteca.

Just Cause lleva al usuario a una región sudamericana donde la acción no falta





Rocket Arena (PlayStation Plus -PS4)

Otra de las apuestas interesantes de PS Plus en diciembre fue Rocket Arena, el interesante shooter desarrollado por Final Strike Games y distribuido por EA. Este título, que ambiciona con posicionarse en lo alto de su genero, invita al usuario a vivir partidas 3vs3 donde hay un solo objetivo: sacar al enemigo de la partida. Con el fin de lograr esto, el jugador dispondrá de seis personajes, los cuales contarán con distintas habilidades especiales para poder lograr el triunfo.

Cabe destacar que Rocket Arena se puede disfrutar perfectamente en solitario, pero es con conocidos y con una buena comunicación es cuando se empieza a rascar la superficie de un juego más profundo de lo que aparenta. Es un título sumamente accesible y sencillo de entender cómo jugar, a diferencia quizás de otros títulos del estilo que contienen una curva de aprendizaje mucho más elevada.

Rocket Arena propone partidas 3vs3





Worms Rumble ( PlayStation Plus -PS4 )

El trío de videojuegos gratuitos de PS Plus para PS4 se completa con Worms Rumble, la última entrega de la divertida y bizarra saga protagonizada por los gusanos más rebeldes. Esta entrega busca cambiar un poco el curso de la franquicia y llevarla a un formato battle royale, para así ponerla al día y darle una cuota de dinamismo más amplia.

Más allá de su enfoque en el battle royale, el juego ofrecerá varias modalidades de juego como es el caso de duelo a muerte. Además, los jugadores se encontrarán con una gran variedad de armas entre las que se encuentran las clásicas bazucas y escopetas de las primeras entregas.

La clásica saga de los gusano volvió con Rumble, su último juego

Bugnsax ( PlayStation Plus -PS5 )

En caso de poseer una PlayStation 5 y estar suscripto al servicio de Sony se podrá descargar Bugsnax, uno de los primeros títulos en arriba al catálogo de la flamante consola. Esta simpática historia pondrá a los jugadores en la piel de una periodista que llegará a la isla Snaktooth con el fin de encontrar a Elizabet Megafig, una valiente aventurera que descubrió criaturas extrañas, a las cuales denominó Bugsnax. Estas tienen como particularidad que están conformadas por una mitad bicho y otra de fruta.

La trama del juego toma impulso cuando al llegar a la isla la periodista descubre que la aventurera se encuentra desaparecida. Es aquí cuando comienza el tramo del juego, momento en que el usuario deberá embarcarse en la búsqueda de Elizabert. El camino no será sencillo, dado que al mismo tiempo se deberá estudiar a los bugsnax y los efectos colaterales que tiene la gente que come su mitad de fruta.

Bugsnax fue el primer título del servicio para PlayStation 5





The Raven Remastered (Xbox Game With Gold)

Por el lado de los usuarios de Xbox, son varios los títulos interesantes que aparecen en Games With Gold durante los últimos dias de diciembre. Uno de ellos es The Raven Remastered, la remasterización de The Raven: Legacy of a Master Chief, el título lanzado por King Art Games en 2013. Su trama invitará a los jugadores a situarse en el año 1964, dónde se deberá investigar el robo del rubí que se extrajo del Museo Británico. A partir de este momento, el usuario tendrá que ir descifrando pistas para avanzar en la historia y dar con el villano.

La propuesta de esta remasterización de 2018 pasa por ofrecerle a los jugadores un apartado gráfico a la altura del momento en que fue lanzado. Esta cuenta con una optimización visual que apuesta por nuevas animaciones, efectos de iluminación y un mejor modelado de los personajes creados en 2013. Podrá descargarse desde el servicio de Xbox hasta el 31 de diciembre.

The Raven Remastered es la nueva edición del juego de 2013 desarrollado por King Art Games

Stacking (Xbox Game With Gold)

Por otro lado, el otro juego disponible para los usuarios de Xbox en estos días es Stacking. Se trata de un videojuego que llega con mucha espalda, ya que fue desarrollado por Tim Schafer, quien es el director de la desarrolladora Double Fine. El título propone al usuario sumergirse a una aventura llena de puzzles ambientada en los años 30. Los protagonistas de la historia están basados en matrioskas, las clásicas muñecas rusas.

No obstante, el héroe y personaje principal de la historia es Charlie Blackmore, quien es la matrioska más pequeña de todas. Este deberá ir atravesando los distintos obstáculos que vayan apareciendo para sumar habilidades que le permitirán al usuario ir resolviendo las situaciones.

El desarrollador de Stacking, Tim Schafer, también es el director de Double Fine

