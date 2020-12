Fortnite, Rocket league, Animal Crossing, Valorant y Fall Guys ya presentaron sus contenidos de navidad

Los eventos navideños ya llegaron a los videojuegos - #Gaming

En diciembre no todos son promociones y descuentos, los videojuegos también se visten de fiesta para la Navidad. En este caso, títulos de mucha popularidad -y la mayoría free to play- presentan actualizaciones que aluden a la celebración. Fortnite, Rocket league, Animal Crossing: New Horizons, Valorant y Fall Guys: Ultimate Knockout tendrán su guiño navideño en las siguientes actividades.

Fortnite

El battle royale de Epic Games activará su evento de Navidad 2020 dentro del juego. Una parte del mapa quedará cubierta de nieve. La fiesta navideña de dos semanas, denominada en 2019 Winterfest, es uno de los eventos más esperados. Hay disponibles skins navideñas para adquirir y con la actualización v15.10 vuelven los aviones al juego.

El evento navideño 2020 es denominado Operación Enfriamiento y comenzó el 18 de diciembre. Estará activo hasta el 5 de enero de 2021. Tiene nuevas misiones y desafíos que, al completarlos, entregarán nuevas recompensas gratuitas. Se destaca el skin Criomando y Escuadrón Escarchado. Cada día se irá desbloqueando una misión nueva.

La actualización navideña de Fortnite es la v15.10





Rocket League

Desde el 14 de diciembre, Rocket League ha lanzado una nueva edición del Frosty Fest, la cuarta entrega del festival navideño del juego. Habrá Desafíos y tres Modos de Tiempo Limitado. Los jugadores podrán desbloquear artículos temáticos como la chimenea festiva o la Calcomanía Animada Xmas Lights, banners navideños, avatar de muñeco de nieve, ruedas especiales y más.

Desde su relanzamiento como free-to-play, el título de Pysonix se ha posicionado como uno de los preferidos del género. Ha sumado eventos especiales (al estilo Fortnite) y recientemente también ha realizado una alianza con la NFL, la asociación de fútbol americano.

Introducirá el NFL pack de calcomanías con los escudos de los equipos más famosos de la liga. De esta forma hay disponibles 32 calcomanías disponibles, solo habilitadas para el auto modelo Octane. Para obtenerlas, hay que gastar 800 créditos, por lo que no son gratuitas para todos los usuarios ni tampoco desbloqueables jugando.

Frosty Fest, la cuarta entrega del festival navideño de Rocket League





Animal Crossing: New Horizons

La actualización de invierno de Animal Crossing: New Horizons lanzada a fin de noviembre incluye dos eventos. Uno de ellos, pensado para diciembre, es el Día del Juguete, inspirado en la Navidad. Comenzó el 1 de diciembre y finalizará en la Nochebuena. Los muebles del evento del Día del Juguete estarán disponibles por tiempo limitado hasta el 6 de enero.

Es posible obtener adornos acercándose a los pinos con luces, sacudiéndolos varias veces. Así caerán borlas navideñas y servirán para crear recetas (hay disponibles 13 que solo se pueden conseguir hasta el 24 de diciembre).

Los muebles del evento del Día del Juguete estarán disponibles por tiempo limitado, hasta el 6 de enero en Animal Crossing.





Valorant

El título de Riot Games celebrará su primera navidad con el modo Pelea con Bolas de Nieve, disponible por tiempo limitado desde el 15 de diciembre. Estará activo durante dos semanas, hasta el 29 de diciembre.

Quienes jueguen una partida de Pelea de Bolas de Nieve tendrán un Gun Buddy temático. Este modo de juego especial es parte de la actualización 1.14 del videojuego de Riot Games.

El modo de pelea con bolas de nieve en Valorant estaráa activo hasta el 29 de diciembre





Fall Guys: Ultimate Knockout

Con el estreno de la temporada 3, el invierno también ha llegado a Fall Guys. Desde el 15 de diciembre está disponible con bolas de nieve y suelos resbaladizos. Tiene 7 nuevos niveles, 30 skins para vestir a los personajes, obstáculos inéditos y más.

Uno de los nuevos niveles es Tundra Run, una carrera para subir por colinas, evitar disparos de bolas de nieve y esquivar obstáculos. Ofrecerá diferentes caminos para llegar a la meta. Por otro lado, en el nuevo nivel Ski Fall, se podrá perseguir a los Pegwins, unos nuevos personajes que estarán caracterizados como pingüinos.

La Navidad está presente en la temporada 3 de Fall Guys: Ultimate Knockout





