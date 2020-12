Diego Schwartzman presentó Stone Movistar, su equipo de esports

El equipo del tenista competirá en Valorant, Fortnite, FIFA 21 y League of Legends, entre otros (Foto: Reuters)

Los esports en Argentina continúan creciendo. Durante el 2020 fueron varias las figuras del deporte nacional que se acercaron a la escena, como fue el caso de Sergio “Kun” Agüero, Fabricio Oberto y Guillermo Coria. A estos, ahora se le sumará el tenista Diego Schwartzman, quien anunció que el día de mañana presentará Stone Movistar, su nuevo equipo, el cual buscará competir en League of Legends, CSGO, Freefire, Valorant, Fortnite y FIFA 21.

El flamante team liderado por Schwartzman tendrá mañana a las 19 hs su presentación oficial a través de su canal oficial de Twitch, plataforma donde harán base . Según anunciaron, esta transmisión contará con la participación de muchas figuras del mundo del deporte y del espectáculo, entre quienes se encuentra Delfina Pignatiello, la joven nadadora argentina que consiguió medallas de oro en los Juegos Panamericanos de 2019.

El líder del team, Diego Schwartzman, expresó su emoción con este arribo de Stone Movistar a la escena competitiva: “Estoy muy contento de encabezar un proyecto tan importante, como es la creación de este equipo que combina los deportes tradicionales y los esports. Como fanático que soy, estoy cumpliendo un sueño”.

El equipo tendrá su presentación oficial a través de Twitch

Por otro lado, desde la organización explicaron que los jugadores contarán con el apoyo de una academia de formación y entrenamiento que tendrá base en el Club Náutico Hacoaj. En este, los integrantes del equipo podrán desarrollar táctica, estrategia, recursos psicológicos y herramientas para el uso de las redes sociales, comunicación y trabajo en equipo.

A su vez, desde Stone Movistar indicaron que apuntarán a que los miembros del team cuenten con el apoyo de su desarrollo físico y deportivo y hábitos saludables, momento en el que se comprende la mezcla de los deportes tradicionales con los esports. Sin dudas, la conformación de todo este background de trabajo demuestra la seriedad y compromiso con el que ambiciona el flamante equipo.

En cuanto a competencias, desde Stone indicaron que se desarrollarán en las franquicias competitivas más famosas: League of Legends, CSGO, Freefire, Valorant, Fortnite y FIFA 21. Así, toda seguridad, se podrá ver al equipo de “El Peque” compitiendo más de una vez durante el año próximo.

Diego Schwartzman, el número 9 del ranking del ATP, comenzará su camino en los esports (Foto: REUTERS/Riccardo Antimiani)

No obstante, la llegada de Stone Movistar a la escena competitiva argentina no hace más que acentuar lo movido que fue el año para esta con la presentación, por ejemplo, de Krü, el equipo de el “Kun” Agüero . El delantero del Manchester City conformó en primera instancia un excelente equipo de FIFA, el cual está conformado por Yago Fawaz, , Valentín Mazzalupo, el brasilero Gustavo Nascimento y Matias Bonnano. Este último, recientemente, se convirtió en el primer campeón del team y, a su vez, en el mejor jugador de FIFA de Sudamérica en PS4.

Otro que se metió en los esports fue el ex basquetbolista Fabricio Oberto, quien está al frente de New Indians GG . El equipo del cordobés formó parte de la Liga Master Flow de League of Legends, que organiza la Liga de Videojuegos Profesionales (LVP), donde perdió su plaza, pero pese a esto no dejará de competir. Además, también tienen presencia en Valorant, el título competitivo de Riot Games.

Por otro lado, el “ Mago” Guillermo Coria lanzó este año su team New Pampas. El ambicioso plan del equipo es pisar fuerte en las escenas competitivas de Fortnite, Counter Strike: Global Offensive, Call of Duty, League of Legends y FIFA. El proyecto incluye dos gaming office en Buenos Aires, y, al igual que Stone Movistar, una estructura deportiva sólida.

Sergio "Kun" Agüero en la presentación de su equipo, Krü

Quien también se involucró recienmente en el mundo de los esports es Pablo Aimar, el ex jugador de River Plate, entre tantos otros clubes. El “Payasito” participó de una inversión en Wygers, un equipo español fundado en noviembre del 2019. Este busca hacer pie en la escena de Free Fire, el exitoso título mobile de Garena.

Seguí leyendo

Marcin Blacha, guionista de Cyberpunk 2077: “Quería crear un personaje que fuera multidimensional y continuara creciendo mientras la historia progresara”

Por qué es importante la nueva edición de The Game Awards: anuncios, cambio de formato y la gran noche de los videjuegos

El Chavo del 8 y Quico, los famosos personajes de Chespirito, llegan a FIFA 21