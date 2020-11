El tráiler definitivo de Demon´s Souls presenta nuevos escenarios y personajes

El tráiler de lanzamiento de Demon´s Souls presenta escenarios y personajes

Luego de varias semanas de expectativas, D emon´s Souls arribó al mercado junto a PlayStation 5, la flamante consola de Sony para la cual será exclusivo. El título, que promete ser una reimaginación que dé cuenta de todo lo que ha avanzado el gaming en dos generaciones, presentó hoy su tráiler definitivo y algunas capturas de pantalla, las cuales se encargan de presentar un poco más de los personajes y escenarios que aparecerán a lo largo de la trama.

Desde su anuncio en julio, la remake de Demon´s Souls se transformó en uno de los videojuegos de PlayStation 5 más esperados por los jugadores. Con un espectacular apartado gráfico y mecánicas de combate muy bien logradas, el juego auspicia con ser uno de los primeros pilares que tendrá la consola de Sony en su catálogo.

El tráiler definitivo se encarga de acentuar el tinte épico de la entrega. En este se pueden observar un poco más a detalle los oscuros y misteriosos escenarios, algunos de los enemigos y algo del gameplay que adentra al usuario en el reino de Boletaria. Estas podrán ser reconocidas por los jugadores del título de 2010, el cual fue pionero del género “Soulslike”.

A través de una publicación realizada en el blog de PlayStation, Gavin Moore, direcator creativo de la compañía, explicó sus sensaciones sobre el lanzamiento de Demon´s Souls: “Ha sido un viaje fenomenal desde el anuncio de junio, y ha sido fantástico ver la reacción de los fans alrededor del mundo. Pero ahora que el juego finalmente ha salido a la venta, es hora de ponerse la armadura, armarse de coraje y descubrir el increíble universo de Demon’s Souls en PS5 por ustedes mismos”.

A su vez, Moore aprovecha la publicación para invitar a los nuevos jugadores a disfrutar la guía completa del juego, la cual buscará guiar un poco a los aventureros en esta épica, oscura e increíble historia. Como era de esperarse, esta incluye spoilers, por lo que los usuarios deberán tener cuidado en caso de utilizarla.

Hace tan solo unos días, Infobae pudo hablar en exclusiva con Moore, quien aclaró que tuvieron en cuenta que es un juego que salió hace once años, y que los videojuegos “han avanzado y cambiado desde entonces sus expectativas”. En este contexto, el director creativo de PlayStation indicó que agregaron mejoras que harán que esta remake sea “más accesible” para los jugadores modernos, quienes se encontrarán, por ejemplo, con un roll omnidireccional.

Por otro lado, el creativo explicó que hace varios años venían pensando en desarrollar este título: "Yo sentí que no le podíamos hacer justicia, hasta que definimos lo que una “remake” podía ser con Shadow of the Colossus en PS4. Ese título es el conocimiento y el poder de aceptar el desafío que es Demon’s Souls y hacer lo necesario. Pensamos que este sería el tiempo perfecto para traerlo de nuevo, con esta nueva generación de videojuegos y con el increíble poder al alcance de nuestros dedos de PlayStation 5″.

La trama de Demon´s Souls propone al usuario a embarcarse a una historia que tiene como eje principal la búsqueda del poder. En esta, el 12.º rey de Boletaria, el rey Allant, canalizó las antiguas artes del arma, despertando a un demonio desde los albores del tiempo mismo, el Antiguo. Con la invocación del Antiguo, una niebla sin color barrió por la tierra, desatando criaturas con hambre de almas humanas. Aquellos a los que les arrancaron las almas perdieron el juicio, y solo les quedó el deseo de atacar a los cuerdos restantes.

Ahora, Boletaria queda marginada del mundo exterior y a los caballeros que se atreven a adentrarse en la densa niebla para liberar a la tierra de su aprieto, no los ven nunca más. Como un guerrero solitario que desafió a la perniciosa niebla, se deberá enfrentar el desafío más duro para ganarte el título de “Matademonios” y enviar al Antiguo de vuelta a su letargo.

Demon´s Souls puede conseguirse para PlayStation 5, plataforma para la cual es exclusivo.





