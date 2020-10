PlayStation se anticipa al Black Friday con descuentos en juegos físicos entre los que se destacan el The Last of Us Part II y el Ghost of Tsushima

Entre las ofertas destacan algunos de los juegos más importantes del año, como Ghost of Tsushima y The Last of Us Part II

Uno de los momentos más interesantes de fin de año es la aparición de la ofertas relativas al Black Friday, las cuales pueden verse durante los últimos días de noviembre o los primeros de diciembre en la mayoría de los stores. Sin embargo, PlayStation decidió anticiparse a esto en Argentina, donde lanzará promociones para juegos físicos, las cuales podrán encontrarse en los principales retailers de la compañía.

Sin dudas, la oferta más destacada que aparece en esta previa al Black Friday es la de The Last Of Us Part II, candidato a juego del año en los The Game Awards 2020 y uno de los mejores exclusivos de la consola. El título, que hasta el momento es la obra cúlmine de Naughty Dog, se podrá encontrar a $3.599, debido a que cuenta con un 52% de descuento.

El juego sitúa al jugador en el pequeño pueblo de Jackson, en Wyoming, Estados Unidos, tiempo después de lo que fue la primera entrega y 25 años luego del inicio de la pandemia que provocó la mutación de los humanos en caníbales. En este contexto, volverán a aparecer Joel y Ellie, quienes buscarán encontrar la normalidad en un mundo utópico en el cual lucharán por sobrevivir.

No obstante, la que tendrá el foco de protagonismo será la joven Ellie, quien busca vengarse de quienes le hicieron daño. Así, el usuario tendrá que encarar las 30 horas de juego que ofrece el título, donde podrá vivir una experiencia casi cinematográfica gracias a su gran apartado visual y su interesante y bien armada narrativa.

The Last of Us Part II es uno de los grandes candidatos a ganar el premio a juego del año

Otro exclusivo importante que aparecerá entre las ofertas es Ghost of Tsushima, el cual podrá encontrarse a $4.999 gracias a su 33% de descuento. Se trata de un juego del estilo mundo abierto situado en la isla homónima durante las primeras invasiones mongolas que sufrió Japón en el siglo XIII. Su protagonista, Jin Sinkai, debe recuperar el lugar que su familia ha regentado a través de generaciones, luego de haberla perdido en una pretenciosa escena inicial que muestra detalles del conflicto y la derrota.

A su vez, este contiene todos los elementos normales de un sand box moderno - un mundo enorme dividido en áreas distintivas, misiones secundarias, poder interrumpir una misión para deambular por el escenario, personajes no jugables que ayudan a motorizar la historia- pero enmarcados en un Japón feudal.

Cabe destacar que hace tan solo unas semanas, el título logró ampliarse gracias a su nueva modalidad multijugador llamado Legends. Este pone el foco en una interesante experiencia cooperativa, en la cual se dejará de lado todo lo vivido junto a Jim en el modo historia para dar paso a cuatro nuevos guerreros, todos ellos nacidos de las leyendas originarias de las tierras de Tsushima. Además, en este formato tendrá presencia el folclore y la mitología japonesa, tanto en el desarrollo de los enemigos, como en las locaciones donde transcurre la acción.

Trailer japonés del nuevo exclusivo de PlayStation, "Ghost of Tsushima"

Más allá de estos buques, los jugadores se encontrarán con otro exclusivo como Days Gone, el cual estará a $3.299 con un descuento del 53 por ciento. Este es, sin dudas, una opción más que interesante para quienes gusten del género de terror y tengan afinidad con series como The Walking Dead, dado que el juego utiliza recursos y elementos que recuerdan a esta, como la aparición masiva de zombies y escenarios de supervivencia.

Otro exclusivo que tomará lugar en la oferta es Marvel´s Spider-Man, título protagonizado por el famoso personaje de Marvel Cómics. Desarrollado por Insomniac Games, el juego ofrece una de las mejores experiencias realizadas en los últimos años, ofreciendo una narrativa dinámica acompañada de un gameplay muy bien logrado.

La historia pone al usuario en el rol de Peter Parker, quien, como pasa en todas las películas, debe salvar la ciudad de Nueva York de los principales villanos que suelen aparecer en la franquicia. Así, el jugador se deberá ir enfrentando a los enemigos utilizando todas las hábilidades con las que cuenta el arácnido, como pueden ser saltos, acrobacias e ir colgandose a través de los edificios. Podrá encontrarse $3.299 gracias a su 53% de descuento.

Days Gone es una excelente opción para los jugadores interesados en los elementos de supervivencia y zombies

Para completar este cuadro de ofertas, aparecen Nioh 2 ($2.199), y Medievil ($3.299) , dos juegos interesantes para sumar a la biblioteca. El primero es la secuela del título lanzado por Team Ninja y Koei en 2017 . Este volverá a llevar a los jugadores al Japón feudal, donde tomarán el rol de Hideyoshi, quien deberá luchar contra Yoakis dispuestos a vencerle. Sin dudas, es una opción más que interesante para vivir una aventura a través del periodo de la guerra civil en el país asiático, el cual también se conoce como Sengoku.

Medievil, por su parte, es la remasterización de clásico de 1998 que se estrenó para PSX. Este, que permite disfrutar de un apartado gráfico de alto vuelo, invita al usuario a salvar el reino de Gallowmere de los enemigos. Para esto, el usuario deberá ir sorteando puzzles y combates dentro de un mundo con una estética particular y divertida.