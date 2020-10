Videojuegos en oferta por Halloween: grandes sagas del género terror con importantes descuentos

La tienda de PlayStation ofrece descuentos de hasta el 80% en juegos seleccionados de su catálogo

En vísperas de Halloween, son muchas las desarrolladoras que deciden ofrecer a sus usuarios grandes ofertas en sus catálogos, haciendo hincapié en el segmento de videojuegos de terror y derivados. Este es el caso de PlayStation, la cual en su store tiene descuentos de hasta el 80% en algunos títulos, algo que es interesante para quienes busquen hacer crecer su biblioteca.

Teniendo en cuenta la época, uno de los títulos del género de terror más atractivos de esta oferta es Blair Witch. Esta adaptación creada por el estudio polaco Bloober Team, es un survival de horror que se sitúa en 1996, tres años antes del estreno del polémico y famoso filme. Ya en dentro del juego, el usuario deberá ponerse en la piel de Ellis, un viejo agente de policía que se une a la búsqueda de un chico perdido en el bosque de Burkittsville.

El juego se encarga de manejar el vilo a la perfección, con un argumento que da los pasos correctos y una jugabilidad en primera persona que invita a adentrarse en la historia. Este se encuentra con un 50% de descuento a USD 14.99.

El videojuego de Blair Witch invita al usuario a meterse de lleno en el universo del film

Otro juego que no se puede pasar por alto es Resident Evil 2. Este videojuego, ganador del premio a Mejor Juego del Año en la entrega de los Golden Joystick Awards 2019, es una experiencia imperdible para los fanáticos de la franquicia y el género en sí. Pese a estar basado en el juego de 1998, esta reedición invita al usuario a vivir nuevas subtramas y disfrutar de una amplia mejora gráfica gracias al motor RE Engine de Capcom.

A su vez, el título permite utilizar a los protagonistas, Leon Kennedy y Claire Redfield, en tercera persona, algo que no se podía hacer en la versión original. Con un descuento del 60% y un precio de USD 15.99, RE: 2 Remake es una gran opción para los jugadores.

Al pasar por las ofertas no se puede dejar de tener en cuenta Days Gone, el exclusivo de PS4 lanzado a comienzos del 2019. Este presenta un juego de mundo abierto donde una plaga devastó a la humanidad convirtiendo a la mayoría de las personas en criaturas similares zombies, que reciben el nombre de “freakers”. Así, el usuario deberá ponerse en la piel del protagonista, Deacon St. John, quien es un motociclista que logró sobrevivir la catástrofe a pesar de haber sufrido una pérdida terrible.

El exclusivo de PlayStation, Days Gone, ofrece una historia ambientada en un mundo abierto de supervivencia

Sin dudas, Days Gone es una opción más que interesante para quienes gusten del género de terror y tengan afinidad con series como The Walking Dead, dado que el juego utiliza recursos y elementos que recuerdan a esta. Este exclusivo de Sony puede adquirirse por USD 19.99 gracias a su descuento del 50 por ciento.

The Evil Within, uno de los mejores juegos de terror de supervivencia, también da el presente en esta oferta de Halloween, tanto con su primer capítulo de la saga como con su secuela. Este ofrece a los jugadores un combo infalible en el género, ya que invita a vivir una historia donde hay pocas municiones, enemigos siniestros y ambientaciones más que lúgubres.

El primer episodio de la franquicia puede encontrarse a mitad de precio, con un valor de USD 11.99, mientras que el segunda aparece a USD 35.99, gozando también de un descuento del 50 por ciento. Sin dudas, una saga infalible para los amantes del género que buscan suspenso y terror.

La saga de The Evil Within ofrece una de las mejores experiencias del segmento de terror

No obstante, uno de los juegos más infalibles del género que aparece en la oferta es The Dark Pictures Anthology: Man of Medan. Este título, publicado por Namco Bandai y desarrollado por Suppermassive Games, invita al usuario a vivir una experiencia donde sus decisiones serán claves para el desarrollo de la trama. Dentro de un tinte cinematográfico, este videojuego busca llevar una experiencia inmersiva al usuario, como sucede en cada capítulo de esta franquicia a cargo de los creadores de Until Dawn.

Man of Medan permitirá a los jugadores elegir uno de los cinco posibles protagonistas, los cuales tendrán cada uno una mirada distinta de la historia. Estos se introducirán en un barco de la Segunda Guerra Mundial, en búsqueda de secretos y objetos extraños. Con un descuento del 33%, este capítulo de la franquicia puede encontrarse a 20 dólares dentro de la oferta especial.

Más allá de estos títulos del género, l os usuarios podrán encontrarse con ofertas en grandes producciones Death Stranding y The Witcher 3, los cuales están USD 29.99 y 14.99 respectivamente. Por su parte, la saga de DOOM puede conseguirse en conjunto por 10 dólares al adquirir el primer episodio de 1993, DOOM Classic y DOOM 3. Por el mismo precio que esta trilogía puede adquirise The Order: 1986, Watch Dogs 2, Prototype 2, Zombie Army Trilogy y Sea of Solitude.

DOOM - TRAILER