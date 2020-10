Among Us: la votación anónima llega a la versión beta del juego

Los creadores de Among Us buscan con esta actualización ampliar la experiencia del usuario.

La desarrolladora a cargo de Among Us, InnerSloth, está trabajando de manera interesante para mantener el inesperado éxito que logró su título en los últimos meses. Para esto, introducirá nuevos cambios y mejoras, las cuales no apesuntan a dar un nuevo contenido, sino que más bien buscan ampliar la experiencia de los jugadores. Según adelantó el medio Attack of the Fanboy, las novedades que tendrá la actualización pasan por la posibilidad de votar de forma anónima, personalizaciones de la barra de tareas y soluciones de visualización para personas daltónicas.

Todo lo generado por Among Us durante los últimos meses fue un giro sorpresivo para la industria del gaming en general, y sobre todo para su desarrolladora, la cual vio como de un día para el otro llegaban al trono. El título, que debutó en el mercado a mediados de 2018, consiguió en poco tiempo lo impensado, destronando franquicias de peso y recorrido como Fornite o evitando el crecimiento de otras que estaban surgiendo, como es el caso de Fall Guys.

Para mantener esto, InnerSloth introdujo durante el último fin de semana una actualización en la fase beta del juego, la cual enseñó todas las novedades que podría incluir la versión final del mismo a futuro. Según apuntó el medio especializado Attack of the Fanboy, el cambio más importante que presentó este parche pasó por las votaciones anónimas, las cuales apuntan a hacer más fogosos los debates en el chat, ya que no se sabrá quien votó a quien.

La actualización solventará problemas de visualización para las personas con daltonismo.

Otra de las novedades más importantes que destaca este medio pasa por la posibilidad de personalizar la barra de tereas. Según explican, está podrá tener variaciones en pantalla, ya que se va a poder elegir si está fija siempre, si se encuentra ocultarla o si solo aparece durante una reunión de emergencia. Este posible cambio, sin dudas, permitirá a los impostores moverse tranquilamente, dado que dejará de lado un factor que suele ser importante cuando queda poco tiempo en juego.

No obstante, InnerSloth está teniendo en cuenta la experiencia de los jugadores a fondo. Esto se puede observar en los cambios que realizará el juego en su visualización, dado que hasta el momento, las personas daltónicas podrían sufrir problemas en algunas pruebas, como es el caso de la conexión de cables, los cuales son todos de un color distinto. Este, ahora se modificará para que los usuarios con capacidad reducida para distinguir entre ciertos colores puedan realizarla sin problemas.

A su vez, pese a que no hay una nota oficial del parche, el medio anteriormente mencionado apunta a que InnerSloth se encuentra trabajando en mejorar los servidores, los cuales se encuentran operando a toda capacidad en el último tiempo. También, apuntan a que se introducirá un sistema de amigos y cuentas, con el fin de ampliar la experiencia social que propone Among Us. Por su parte, mencionan la posibilidad de que aparezca una nueva pantalla, la cual estaría basada en Henry Stickmin otro juego a cargo de la desarrolladora.

Desde su lanzamiento, el título consiguió más de 100 millones de descargas.

Vale remarcar que, hace tan solo unos días, Among Us superó las 100 millones de descargas, sumando su versión mobile con la de PC. Esto pone en perspectiva el éxito y el alcance del título de InnerSloth, el cual, por lo menos por ahora, parece no tener techo. Habrá que ver como repercuten estas posibles acutalizaciones si es que llegan a la versión final del juego, dado que por el momento están en fase beta.

Among Us se encuentra disponible de forma gratuita en las tiendas de Android y iOS. En PC, puede encontrarse en la plataforma de Steam, a un módico precio de $68 (pesos argentinos).

