Conocé Genshin Impact, el juego gratuito que logró más de 20 millones de descargas en sus primeros días

En sus primeros días en el mercado, Genshin Impact fue descargado por más de 20 millones de personas, todo un hito para la industria del gaming chino.

Durante los últimos años, los juegos free-to-play comenzaron a tomar relevancia y volverse los apuntados por muchos jugadores. Casos como Fortnite, Apex Legends y Call of Duty: Warzone, demostraron que más allá de ser gratuitos, son capaces ofrecer un contenido interesante y atrapante, dejando de lado el factor de los micropagos. En esta línea apareció el juego chino Genshin Impact, el cual, tras solo 5 días en el mercado, fue descargado más de 20 millones de veces . Los usuarios se encontrarán en él un mundo abierto dentro de todo familiar, ya que según reconocen los propios creadores, fue inspirado en The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Genshin Impact puede descargarse de forma gratuita para PlayStation 4, PC, Android e iOS .

Este JRPG desarrollado por el estudio MiHoYO invita a los usuarios a adentrarse en un universo que propone muchas horas de juego y mucha acción, la cual ofrece un interesante mecanismo de combate en tiempo real, con distintas habilidades y movimientos. Además, tendrá una gran variedad de personajes que, como era de esperarse, podrán desbloquearse a medida que se avance en la trama y también pagando, algo habitual en el segmento F2P (free to play).

La trama de este título busca ofrecer un tinte épico, al mejor estilo japonés. Esta se ubicará dentro un fantástico mundo medieval, el cual está claramente influenciado Breath of Wild, el exitoso juego de Zelda de 2017. En una entrevista al medio LevelUp, los creadores no tuvieron problemas en admitir la inspiración que supuso el videojuego de Nintendo. No obstante, el equipo de trabajo remarcó que “Genshin Impact es completamente distinto de The Legend of Zelda: Breath of the Wild”, argumentando que su historia y modos de juego son factores diferenciales importantes . Sin dudas, esto último, habrá sido uno de los puntos que permitió la explosión del juego en Asia, donde la franquicia de Zelda es una de las más populares.

El diseño del mundo de Genshin Impact está inspirado en el clásico de Nintendo, Zelda: Breath of Wild.

No obstante, como sucede en todo F2P, el jugador se encontrará con el gran muro de los micropagos. Pese a que algunos ítems dentro del título pueden conseguirse desbloqueándolos a través de logros y objetivos, lo cierto es que será necesario sacar la tarjeta de crédito como para ver cambios sustentables como puede ser, por ejemplo, un arma especial. Sin embargo, lo más llamativo del Genshin pasa por su historia y recorrer el inmenso mundo abierto que ofrece, por lo que se podrán dejar de lado los pagos.

Este videojuego de rol y acción creado por MiHoYo logró sacudir el mercado en los primeros días de su lanzamiento. Los 20 millones de descargas lo posicionaron como el mejor estreno internacional de un juego hecho en China , algo que pone en perspectiva su impacto. A su vez, según informó el medio especializado GamesIndustry, fue el título con más espectadores en Twitch en el día de su debut . Esto, claramente, repercutió en sus ingresos, los cuales fueron de 1,84 millones de dólares solo en la tienda de aplicaciones de iOS. Seguramente en las próximas semanas se podrá tener una mejor certeza sobre cómo le fue en las distintas plataformas.

Descargar Genshin Impact es muy sencillo. Si la idea es hacerlo desde la consola de Sony, PlayStation 4, solo se deberá ir a la tienda de la plataforma y descargarlo. Su peso es de 9.81 GB, por lo que no supone un impedimento grande. Por otro lado, quienes quieran disfrutarlo en PC solamente deberán entrar en la página web oficial, donde se encuentra el instalador y también una guía de instalación, por si se necesita. Su versión mobile se puede conseguir en las distintas tiendas de los sistemas operativos. En este caso, si hay que tener en cuenta su peso, el cual es de 2.4 GB.

El título apunta a brindar un tono épico con criaturas fantásticas.

Por lo pronto, habrá que esperar para ver como explota el boom de Genshin Impact alrededor del mundo, ya que en canales como YouTube y Twitch ya comenzó a tener gran relevancia entre streamers. Por su parte, en el horizonte también aparece su llegada a Nintendo Switch, plataforma en donde podría conseguir un buen desempeño dado su origen y fácil acceso al público asiático.

