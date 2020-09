El PUBG anunció colaboración con BLACKPINK: Conocé a una de las bandas más importantes del K-Pop y el anuncio de su álbum

Blackpink y PUBG Mobile anunciaron su alianza. La colaboración se va a extender durante más de un mes y es la antesala del lanzamiento del que va a ser el primer álbum del grupo, “The Album”. Desde las redes sociales de la aplicación anticiparon la noticia con diferentes detalles de la colaboración. Los usuarios van a poder acceder a nuevos ítems dentro de la plataforma: gráficos, objetos exclusivos, música para el lobby y eventos especiales.

El debut y el impacto global

Blackpink debutó dentro de la industria del kpop en agosto de 2016 bajo el ala de YG Entertainment, que integra lo que se conoce como las “Big Three”, las que tradicionalmente se consideran las tres agencias más importantes en Corea del Sur. Hoy son uno de los grupos musicales más importantes a nivel mundial y su relevancia crece con cada nuevo lanzamiento.

El grupo cuenta con cuatro miembros: Kim Jisoo, Lalisa Manoban, Jennie Kim y Roseanne Park. “Estuvieron muchos años entrenando para perfeccionarse y creo que hoy en día todo ese trabajo queda en evidencia. Son muy atentas, divertidas, tiernas y muy amorosas con sus fans. Ellas nos agradecen por todo y con su corta carrera lograron grandes cosas como grupo femenino” explican desde la cuenta blackpinkarg8 , una de las encargadas de representar a los y las fans de Argentina e integrantes de Blackpink Unión Latino .





El crecimiento fue exponencial y su alcance aumentó con el lanzamiento de los mini álbumes “SQUARE UP” y “Kill This Love”. El staff de blackpinkargentinaoficial_ explica que “a pesar de que no cuentan con demasiadas canciones, es imposible cansarse de ellas: tienen desde canciones que te ayudan a relajarte y otras hasta que es imposible no bailarlas, son pegadizas”.

Actualmente suman 16 tracks originales, una canción en solitario a cargo de Jennie y 7 colaboraciones, 4 previas al debut oficial. El fandom, conocido como Blink, supo ver un diferencial y eso les aseguró un alcance destacado en diferentes plataformas. Es el grupo femenino con mayor cantidad de reproducciones en Youtube, donde ya superaron los 48 millones de suscriptores, y en Spotify contabilizan más de 28 millones de oyentes mensuales.

Para las fans la producción de los videos es uno de los puntos más importantes de la trayectoria de Blackpink, porque “desde su debut se destacaron por no utilizar pantalla verde, todas sus escenografías son armadas para lograr un concepto realista y aún más impactante” desde lo visual.

Además, son el grupo de kpop femenino que logró los mejores puestos en Billboard Hot 100 y Billboard 200. Otro punto que marcó la relevancia de la banda fue su participación en el festival Coachella. Pero el interés no solo lo logran en forma grupal. Individualmente cada integrante es embajadora de marcas de moda como Chanel, Dior, Celine o Yves Saint Laurent.

La llegada del primer álbum de estudio

Después de una pausa de más de un año, el grupo inauguró una etapa intensa. En abril se anunció su participación en el nuevo disco de Lady Gaga, “Chromatica”, y un mes después se conoció “Sour Candy”. El single alcanzó el puesto número uno en iTunes en 52 países y el video en youtube obtuvo 21.8 millones de reproducciones. Ambos números marcaron un nuevo récord.

No fue la única colaboración que lanzaron este año. El 28 de agosto, y después de mucha especulación en redes sociales sobre quién era la artista que las iba a acompañar, presentaron “Ice Cream” junto a Selena Gómez. La canción, además, contó con la presencia de Ariana Grande como co-autora. “Fue tanto el interés por saber con quiénes serían las colaboraciones que los Blinks se ponían a investigar. Fue muy divertido ver todas esas reacciones de ‘Ya sabíamos’, cuando al final revelaron los nombres” cuentan desde @blackpinkarg8.

Antes ya habían acompañado a Dua Lipa en la canción “Kiss and Make Up” , en el que fue el primer trabajo en conjunto con una artista de alcance mundial. Al principio para los fans era una sorpresa ver este tipo de colaboraciones, pero con el tiempo se dieron cuenta “que tan lejos pueden llegar, las canciones realmente forman parte de los éxitos que lograron las chicas en su corta trayectoria”.

El 2 de octubre se va a lanzar su primer álbum de estudio y las expectativas son altas para los fans. “Principalmente esperamos que traiga muchas canciones, más de 10 en lo posible. Pero sea lo que sea, ellas ya tienen un estilo muy marcado, su propio estilo. Literalmente no hay canción de ellas que no haya sido un éxito” explican los fans.

“The Album” va a estar acompañado por la presentación de un nuevo single, que se va a sumar a “How You Like That” y “Ice Cream” y ya cuenta con más de 800.000 pre órdenes a nivel global. Además se espera que las integrantes publiquen nuevos proyectos solistas. Hasta ahora la única que lo hizo fue Jennie con la canción “Solo” y Rosé sería la próxima.

“Esperamos que más personas les den una oportunidad, tanto a ellas como a su música, pueden realmente convertirse en un ejemplo a seguir para cualquiera, por el trabajo incansable que hacen, por la amistad que tienen y por su talento” puntualizan las fans de todo el país que participan de @blackpinkargentinaoficial_.

El desembarcó en PUBG Mobile

La colaboración va a involucrar diferentes eventos dentro de la plataforma y los jugadores van a acceder a opciones especiales hasta el 2 de noviembre. La posibilidad de ganar objetos firmados por las integrantes de Blackpink es un plus para los que decidan participar.

Desde el 24 de septiembre los usuarios ya pueden escuchar el sencillo “How you like that” en el lobby de la aplicación. Con el lanzamiento del álbum “The Album”, el single principal va a reemplazar a esa canción y van a poder disfrutarla antes de elegir la modalidad de juego.

Junto con los nuevos gráficos que se incorporaron, los seguidores de la aplicación van a contar con ítems temáticos desarrolladores especialmente para esta colaboración, como el avión de desembarque con el logo de la banda y un nuevo airdrop. El objetivo es que los jugadores puedan disfrutar del estilo visual característico del grupo.

Ya hay disponible un evento de apoyo a Blackpink y los usuarios pueden completar misiones para ganar puntos. Las personas que participen de esa modalidad van a tener la oportunidad de ganar nuevos atuendos permanentes y participar en el sorteo de una copia firmada del álbum. Los que suban capturas de pantalla a sus redes sociales junto hashtag #PUBGMxBLACKPINK van a tener más probabilidades de ganar.

Las integrantes del grupo, además, cuentan con sus cuentas personales dentro del juego y a través de redes sociales se publicó el ID de cada una para que los usuarios puedan enviarles regalos colaborativos y mensajes. Los fans que envíen la mayor cantidad de obsequios van a recibir recompensas exclusivas.

A través de las redes oficiales de PUBG Mobile se van a continuar revelando detalles de la colaboración y los blinks que todavía no formen parte de la comunidad pueden descargar el juego en forma gratuita en la App Store y Google Play.