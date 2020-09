Videojuegos: Estos son los lanzamientos del 8 al 13 de septiembre

Estos son los lanzamientos del 8 al 13 de septiembre - #Gaming

Septiembre continúa su curso con una nueva ola de lanzamientos que arribarán a consolas y PC en estos días. Títulos independientes, grandes producciones y experiencias que ocupan distintos lugares en el extenso abanico de géneros dirán presente del 8 al 13 de septiembre mientras los gamers aguardan por novedades sobre la nueva generación de consolas.

El primer videojuego que se lanzará esta semana es Kingdoms Of Amalur: Re-Reckoning. Como su nombre lo indica, se trata de una remasterización del título lanzado para la generación pasada, esta vez a cargo de la empresa THQ Nordic . Esta nueva versión de Kingdoms of Amalur: Reckoning llegará el 8 de septiembre a PlayStation 4, Xbox One y PC.

Necromunda: Underhive Wars también se lanzará ese día en las mismas plataformas, pero propone una experiencia totalmente diferente. Con elementos tácticos, mecánicas de rol y mucha acción, llevará a los usuarios a vivir una batalla de pandillas con grandes opciones de personalización , tanto en aspectos de la jugabilidad como en cuestiones visuales, para que no haya dos pandillas idénticas.

Después de anticiparse por varios años, OkunoKA Madness llegará a PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC también el 8 de septiembre. Se trata de un plataformero endemoniado que cuenta con más de 100 niveles, jefes gigantescos, un apartado artístico único y la posibilidad de marcar los mejores tiempos para competir con usuarios de todo el mundo al instante.

El arte es también uno de los puntos fuertes de Star Renegades, juego que llegará a PC este 8 de septiembre antes de lanzarse en consolas más adelante . Con un estilo visual en pixelart similar a experiencias como Hyper Light Drifter y otros títulos, Star Renegades es un roguelite de ciencia ficción con elementos tácticos que apunta a un público muy específico.

Un nuevo pack de expansión de The Sims 4 llevará a los fans a un nuevo y extenso mapa inspirado en la franquicia Star Wars . Journey to Batuu no sólo incorporará muchos elementos de una galaxia muy, muy lejana, sino que también presentará misiones de la mano de los protagonistas de la franquicia, una gran cantidad de cosméticos y más elementos que agrandarán la experiencia del título principal. Pueden leer las primeras impresiones de este pack en Infobae Gaming .

The Outer Worlds, uno de los juegos más premiados de 2019, también lanzará contenido adicional esta semana. Su primer DLC, titulado Peril On Gorgon, presentará a los jugadores una nueva aventura en un asteroide llamado Gorgon , donde se llevaron a cabo experimentos peligrosos cinco años atrás. El nuevo mapa estará lleno de objetivos, recompensas y, por supuesto, enemigos. El contenido descargable estará disponible el 9 de septiembre en PS4, Xbox One y PC.

Personajes de los juegos indie más reconocidos de los últimos años se cruzarán en combates en Bounty Battle. Protagonistas de Guacamelee, Owlboy y Darkest Dungeon, entre muchísimos otros , completan la grilla de personajes de este juego de pelea que se está gestando hace ya varios años y que este 10 de septiembre debutará en Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.

Inertial Drift es un nuevo juego de carreras arcade que intentará innovar el género con su manejo de autos y sus mecánicas de derrape con el stick derecho . La estética retrofuturista ya se aseguró varias miradas y ahora busca terminar de conquistar a su público en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC el 11 de septiembre.

El título rítmico en honor al DJ sueco, AVICII Invector, se lanzará finalmente en Nintendo Switch el 8 de septiembre . La fecha coincide también con la llegada de la Encore Edition del juego al resto de las plataformas para agregar un total de 10 canciones nuevas.





