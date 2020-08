Ghost of Tsushima: el videojuego tendrá modo multijugador cooperativo

El último gran exclusivo de la consola de Sony, el cual ya tiene varias semanas en el mercado, dejó a todo el mundo con la boca abierta gracias a un apartado visual increíble, una ambientación del japón feudal pocas veces vista y una historia muy bien desarrollada. Todo esto, sumado a un amplio mundo abierto, lleno de cosas por hacer y con cientos de horas para invertir en un juego que es–de alguna manera–una despedida a lo grande de PlayStation 4 en el mercado, por lo menos si se habla de exclusivos claramente.

Pero en las últimas horas se conoció una noticia que, aunque ya se venía rumoreando, sacudió bastante a los usuarios y en especial a la fórmula inicial que plantea Ghost of Tsushima: es que para finales de este año el videojuego desarrollado por Sucker Punch tendrá un modo multijugador cooperativo para hasta cuatro jugadores totalmente gratuito y que promete aportar muchísima novedad a una de las joyas de Sony.

Ghost of Tsushima: Legends –así es como se llama esta nueva vertiente del título– pondrá el foco en una nueva experiencia cooperativa, en la cual se dejará de lado todo lo vivido junto a Jim en el modo historia para dar paso a cuatro nuevos guerreros, todos ellos nacidos de las leyendas originarias de las tierras de Tsushima . Además, en este nuevo modo tendrá todavía mucha más presencia el folclor y la mitología japonesa, tanto en el desarrollo de los nuevos enemigos, como en las locaciones donde transcurre la acción.

Cada partida va a estar compuesta por 2 o 4 jugadores, y de ello dependerá el tipo de misiones que enfrenten los participantes. Por ejemplo, si en el equipo sólo hay dos personas, el gameplay estará más enfocado en narrar una historia, haciendo uso del combate del modo single player, “pero con giros mágicos que requieren de la cuidadosa sincronización con tu compañero”, según aseguró Darren Bridges, Senior Staff Designer de Sucker Punch en el blog oficial de PlayStation.

Por otro lado, si la partida está completa con los cuatro jugadores, las misiones se van a desarrollar haciendo hincapié en la supervivencia y presentarán varias oleadas de enemigos; en las cuales harán apariciones nuevos oponentes Oni con habilidades sobrenaturales y desconocidas para los jugadores.

Para afrontar estos nuevos modos de juego, los jugadores podrán elegir entre cuatro clases de guerreros distintos: Samurai, Hunter, Ronin o Assassin. Cada uno de ellos tendrá habilidades y movimientos particulares que se adaptarán al estilo de juego de cada persona. Aunque todavía no hay muchos detalles sobre estas cuatro clases, Sucker Punch prometió que va a dar más detalles a medida que se acerque la fecha de su lanzamiento de Legends.

Lo que también confirmó el estudio es que Ghost of Tsushima: Legends contará, en un futuro, con raids, es decir, misiones especiales para cuatro jugadores un poco más extensas y desafiantes, las cuales suelen ocurrir en forma de eventos durante determinado tiempo. Aunque todavía no se sabe si esta será la modalidad elegida, ya que no estarán disponibles desde el día que salga esta nueva actualización gratuita.

Esto es todo lo que se sabe hasta el momento del nuevo Ghost of Tsushima: Legends, la nueva actualización gratuita que recibirá el juego cerca de fin de año. La cual viene a sumar un componente multijugador, el cual hasta el momento el juego no tenía y que también intentará expandir mucho más el universo de un juego que sabe cómo explotar el folclor y la mitología japonesa en cada uno de sus rincones. Obviamente, haciendo mucho más extensa la “vida útil” del título.

Fotografía sin fecha cedida por Playstation que muestra un fotograma del videojuego “Ghost of Tsushima”. EFE/Playstation