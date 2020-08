Nintendo anunció el relanzamiento de “Pikmin 3″ en su versión Deluxe para Switch

En un año atípico para la industria de los videojuegos, Nintendo anunció la remasterización de un juego lanzado en 2013 para la Wii U. El regreso del juego tendrá múltiples nuevas dificultades, un nuevo modo cooperativo con pantalla dividida y un prólogo y epílogo a la historia original protagonizado por Olimar y Louie (protagonistas en Pikmin 1 y 2) así como todos los contenidos descargables pagos que tuvo el juego en su versión anterior .

A estas nuevas características, se le sumará la aparición de la Piklopedia , la cual contendrá información sobre criaturas que los jugadores que puedan ir encontrando a lo largo de las nuevas y conocidas aventuras que propone el juego.

Para los jugadores que recién llegados a la franquicia, Pikmin comenzó la saga en la consola Nintendo GameCube en 2001. Este es un juego de aventuras y estrategia en tiempo real donde un astronauta deberá dirigir su propio escuadrón de Pikmins para resolver rompecabezas y superar misiones. Una de las entregas más amenas y entretenidas de Nintendo en los últimos años.

FILE PHOTO: The logo of the Nintendo is displayed at Nintendo Tokyo, the first-ever Nintendo official store in Japan, at SHIBUYA PARCO department store and shopping mall complex, in Tokyo, Japan, Nov. 19, 2019. REUTERS/Issei Kato/File Photo

En Pikmin 3 se manejan a tres exploradores perdidos en el planeta PNF-404. Atrapados, estos tienen el objetivo de regresar a su nave y descubrir cómo escapar. Para esto los jugadores deberán atravesar la densa flora y fauna del planeta para acompañados del mencionado escuadrón de pikmins, dando órdenes para poder superar los obstáculos que propone el videojuego.

El juego fue uno de los lanzamientos más esperados de la Wii U. De todas formas, el poco éxito que tuvo esta consola en el mercado en su tiempo, llevó a los directivos de la empresa japonesa a proponer su remasterización en la nueva consola, intentando llegar a un nuevo público.

EL anuncio se da en un momento en el que todas las luces de la industria de los videojuegos parece tener los ojos puestos en las consolas de nueva generación como lo son la PS5 y la Xbox Series X. Es por esto que la empresa japonesa apuesta por un calendario de juegos para lo que resta del año con viejos conocidos para los fanáticos de la serie, como para nuevos jugadores dispuestos a darle una oportunidad en la Nintendo Switch.

Con este lanzamiento, programado para el 10 de octubre de este año, Nintendo todavía no anunció ningún otro juego grande para este 2020. En este sentido mantiene un calendario con pocas noticias en términos de juegos grandes o de algunas de las franquicias más conocidas por los jugadores. Aún así, las expectativa de especialistas por los juegos que podrían salir en el 2021 son grandes . Desde el ya anunciado Shin Megami Tensei V como el nuevo Pokémon Snap, hasta las especulaciones por una secuela del Zelda: Breath of The Wild como el tan esperado por los fans Metroid Prime 4.

¿El juego del año? ¿El juego del año?

De todas formas, la estrategia de Nintendo para lo que queda del año parecen ser las actualizaciones de uno de los juegos del 2020: Animal Crossing New Horizons. Este videojuego basado en mecánicas de tiempo real, es hasta el momento el más vendido para la consola , y está tercero a nivel general, solo superado por The Last of Us Part 2 y Call of Duty: Modern Warfare, pero ninguno de estos disponible para Nintendo Switch.

Todo apunta a un año donde Nintendo sigue apostando a su gran lanzamiento, Animal Crossing, que se estrenó a principios de la cuarentena en Argentina y que el foco seguirá puesto en la expansión de esta experiencia. La semana pasada, por ejemplo, lanzó una nueva actualización y llegaría otra para finales de octubre.

Más allá de las especulaciones por nuevos juegos, o actualizaciones de los grandes éxitos de este año, Nintendo no deja de sorprender con actualizaciones de uno de los mejores juegos en el catálogo de la olvidada Wii U.