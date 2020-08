El videojuego argentino que rinde homenaje a Doom y otros shooters “noventosos”

¿Cómo es el videojuego con desarrollo argentino que se estrena esta semana? - #Gaming

Esta semana, la tienda Steam lanzó Hellbound, un título desarrollado y distribuido desde la Argentina. Se trata de un FPS, es decir, un shooter en primera persona, que rinde homenaje a juegos de la década del 90 como Doom, Quake o Wolfenstein. Para PC, vale 200 pesos, con 20% off durante la primera semana de lanzamiento.

“Comenzamos a trabajar en Hellbound en el año 2016 utilizando el motor Unreal Engine 4 y en 2018 publicamos el modo Supervivencia, creamos una campaña de Kickstarter y nos cruzamos con la gente de Nimble Giant, para luego en el año 2020 publicar el modo Campañ a”, señala a Infobae Gaming uno de sus creadores Tobias Rusjan, director de Saibot Studios, que ha desarrollado otros títulos como el título de terror Doorways.

El juego tiene una mecánica de viajes temporales, un estilo de juego simple, con mucha acción, sangre, monstruos y demonios. Ha tenido una positiva recepción en la comunidad gamer de Steam, con reseñas mayormente positivas.

Los creadores del juego se detienen en los gráficos de alta resolución con variedad de demonios que obligan a cambiar de estrategias. Tiene siete niveles de campaña, cuatro arenas de supervivencia, cinco armas, ocho clases de enemigos y tres potenciadores. Está disponible solo en inglés.

Doom, un clásico, que inspiró la creación de Hellbound

Rusjan ha prestado su cuerpo para tomar las capturas de movimiento del personaje Hellgore en la escuela de artes audiovisuales Da Vinci. En Hellbound vas a matar demonios, encontrando objetos secretos y armas. El protagonista es una alma torturada, que busca vengarse de las criaturas que masacraron a su gente y es encarnado por la voz de Artie Widgery, actor que hace 30 años trabaja en la industria.

La banda sonora es un gran atractivo del retro-shooter, compuesta por David Levill, inspirada en la música de Doom compuesta por Mick Gordon, compositor de música para videojuegos en títulos como Wolfenstein: The New Order, Wolfenstein: The Old Blood, Wolfenstein II: The New Colossus Prey, el reboot de 2016 de Doom y Doom Eternal, entre otros.

El desarrollo de Hellbound forma parte de una lista de exitosos videojuegos que son desarrollados en la Argentina. En el país, hay más de 120 estudios y profesionales asociados que crean títulos que son jugados en todo el mundo.

Hellbound

Hellbound fue desarrollado por Saibot Studios y el publisher es Nimble Giant Entertainment, antes conocido como NGD, uno de primeros estudios de videojuegos del país, creado en 2002, que creó por ejemplo Champions of Regnum, el primer juego de rol multiplayer masivo desarrollado en el país.

Nimble Giant tiene varias líneas, entre ellas, desarrollo de videojuegos para terceros. El caso de Hellbound es un codesarrollo. Originalmente se publicó una porción pequeña del juego hace dos años, en el Survival Mode (modo supervivencia), al que le fue muy bien en Steam. Hizo disparó la campaña de Kickstarter y todo lo que vino después.

En la campaña de crowdfunding, los desarrolladores ya anunciaban sobre el juego como una inspiración en clásicos como Doom (un título de 1993, uno de los pioneros de disparos en primera persona), Quake, Duke Nukem, Blood, Shadow Warrior y Serious Sam. Tuvo 546 patrocinadores y la recaudación fue de USD 41.528.

Saibot, antes de su trabajo con Nimble, publicó 4 capítulos de la saga Doorways, un título de terror en primera persona que sumerge al jugador en la mente de asesinos seriales. El estudio Nimble Giant, por su parte, ha desarrollado Champions of Regnum, un título de rol multijugador masivo en línea 3D de fantasía medieval.

