Videojuegos gratuitos: anunciaron los títulos liberados de agosto en los servicios de suscripción

Los servicios de suscripción ya son parte del mundo gamer hace tiempo y mes a mes ofrecen nuevos videojuegos gratuitos a sus usuarios, entre otros importantes beneficios. Comenzó agosto y eso significa que Playstation Plus, Xbox Games with Gold y Twitch Prime renuevan sus catálogos con nuevas selecciones de títulos sin cargo. Por su lado, la tienda de Epic Games también anticipó algunos de los juegos que ofrecerá a lo largo del mes a sus clientes.

Comenzando con PS Plus, el primero de los lanzamientos gratuitos es Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered. Tal como su nombre lo indica, se trata de la remasterización de la campaña del Call of Duty: Modern Warfare 2, una de las mejores entregas de la saga. La nueva versión del título originalmente lanzado en 2009 incluye únicamente la campaña para un jugador y no cuenta con su apartado online, que supo llevar a la franquicia a la cima hace más de diez años atrás. CoD: MW2 Campaign Remastered es uno de los disponibles para descargar de manera gratuita en Playstation 4 con la correspondiente suscripción.

El segundo título de PS Plus es Fall Guys: Ultimate Knockout, distribuido por Devolver Digital. Una suerte de battle royale pero totalmente absurdo y caricaturesco, el cual sólo conserva de sus pares del género la cantidad de jugadores por partida. Lejos de recurrir a los disparos, Fall Guys: Ultimate Knockout pone a 100 jugadores en una carrera de obstáculos super hilarante en la cual debe haber sólo un ganador. Para lograr hacerse con la victoria será necesario superar todo tipo de trampas, así como también evitar a los demás usuarios que se interpondrán en el camino. El dato más peculiar con respecto a esta entrega gratuita es que Fall Guys: Ultimate Knockout todavía no se estrenó y estará disponible desde su lanzamiento totalmente gratis para los suscriptores de PlayStation Plus el próximo 4 de agosto.





Además de estos dos videojuegos, los suscriptores recibirán Nubla 2 un título independiente desarrollado bajo el paraguas de PlayStation Talents, un programa de Sony para apoyar desarrolladores independientes. La continuación de Nubla es una aventura narrativa de plataformas en dos dimensiones que propone un viaje intenso y misterioso.

Games with Gold también anunció sus títulos gratuitos de agosto esta semana y, como siempre, hay opciones tanto para usuarios de Xbox 360 como para jugadores de Xbox One. Portal Knights se podrá descargar desde el 1 al 31 de agosto en la consola actual de Microsoft. El videojuego, que cuenta con toques de RPG, gira en torno a un mundo en peligro en el que el Rey sagrado siembra el terror por doquier. Decenas de islas generadas al azar permitirán construir nuevas estructuras e interactuar con otros habitantes. El usuario deberá subir de nivel y fortalecer al caballero para que se convierta en un guardián capaz de salvar al planeta.

La segunda opción de Xbox One es Override: Mech City Brawl y se podrá conseguir de manera gratuita del 16 de agosto al 15 de septiembre. Se trata de un título desarrollado por el estudio brasileño The Balance Inc. y ofrece modos multijugador en línea y local, entre los que destaca el modo cooperativo dinámico en el que cada usuario es responsable de una parte del robot. Los jugadores podrán destruir todo tipo de escenarios en 3D basados en países y ciudades reales como Tokio, Egipto, San Francisco y México.





En el caso de Xbox 360, el videojuego de carreras de motos MX Unleashed se podrá adquirir desde el 1 al 15 de agosto y Red Faction II del 16 al 31 de este mes. Usuarios de Xbox One también podrán sumar estos títulos a sus bibliotecas gracias a la retrocompatibilidad de la consola.

En tercer lugar, los usuarios de Twitch Prime y Amazon Prime recibirán una interesante selección de juegos independientes este mes. El primero de ellos es Treachery in Beatdown City, juego lanzado en marzo de este mismo año y opción ideal para los nostálgicos. Se trata de un juego con estética de beat ‘em up, pero que utiliza elementos de RPGs y juegos tácticos a la hora de los combates, lo que genera una fórmula bastante fresca llena de tomas de lucha libre y una historia digna de una película de acción ochentosa.

El segundo juego de agosto para usuarios de Twitch Prime es Blazing Chrome, el shoot ‘em up que se siente como un primo del clásico Contra, con gráficos y mecánicas que llevan a los jugadores a una época totalmente diferente del gaming. La tercera opción de agosto es Chroma Squad, el indie que mete a los usuarios en la realización de un show al estilo de Power Rangers, donde no todo es pelear contra monstruos y manejar robots gigantes.





Terminando con las opciones gratuitas de Twitch Prime, también se podrán descargar de manera gratuita Shaq Fu: A Legend Reborn, la segunda parte del beat ‘em up caricaturesco basado en Shaquille O’Neal, y Warsaw, un RPG táctico ambientado en la Segunda Guerra Mundial. Aparte de estos juegos, el servicio de suscripción también otorgará clásicos de la compañía SNK como Ikari Warriors, Alpha Mission, Metal Slug 2 y Athena, compilados junto a más juegos en la SNK 40th Anniversary Collection.

Aunque Epic Games Store no cuenta con un servicio de suscripción o un programa de beneficios especiales, semana a semana regala juegos a sus usuarios, estrategia que parece resultar mejor que las ofertas. Esta semana son tres los videojuegos gratuitos en la plataforma: 20XX, un claro homenaje a la saga Mega-Man, pero con elementos aleatorios al mejor estilo Rogue Legacy; Barony, otro roguelike de rol con estética pixelada al estilo Minecraft; y Superbrothers: Sword & Sorcery EP, un título de puzles considerado uno de los mejores juegos mobile de los últimos años. Cuando estos juegos dejen de estar de manera gratuita en Epic Games el próximo jueves 6 de agosto, el estudio regalará Wilmot’s Warehouse, que propone acertijos coloridos para ordenar diferentes espacios.