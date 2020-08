PlayStation 5: ¿Cómo será la compatibilidad de los joysticks y otros periféricos con la próxima generación de consolas?

La consola Sony PlayStation 5 Digital Edition y el control DualSense, una imagen enviada por la compañía japonesa en el lanzamiento de su nuevo producto para la industria de videojuegos.

No todas las novedades con respecto al lanzamiento de las nuevas generaciones de consolas de videojuegos son positivas. Justamente ayer se anunció que, aunque casi todos los periféricos de la actual consola de Sony serán compatibles con la quinta edición de la misma, el DualShock 4 sólo servirá para jugar títulos que también tengan su versión en PlayStation 4, es decir, para los videojuegos retrocompatibles.

Pero no todos los gadgets actuales quedarán inutilizados –de hecho casi ninguno para la tranquilidad de los fanáticos–. D esde los headsets oficiales como los Platinum y Gold Wireless Headsets y todos los accesorios VR, serán compatibles con la nueva consola de Sony . Lo que se traduce en un ahorro bastante considerable de dinero; más aún cuando todavía no se sabe cuánto costará la consola en el mercado el día de su lanzamiento. También se podrá hacer uso de los PS Move Motion Controllers y el PlayStation VR Aim Controller. El caso de la PlayStation Camera es uno particular, ya que aunque será compatible con la consola, necesitará un adaptador para poder ser 100 por ciento funcional.

Como se sabe casi desde su anuncio, el joystick de esta nueva generación tiene algunos cambios importantes. Incorporará gatillos adaptativos (R2 y L2) con un sistema de presión especial para que los jugadores puedan tener mayor control sobre sus acciones. Además, incluirá una tecnología conocida como haptic feedback, la cual le permite a los desarrolladores crear experiencias mucho más reales al tacto. Transmitiendo al jugador por ejemplo, a través de vibraciones y sonidos, lo que sentiría un personaje que se encuentra atrapado en una tormenta de arena o en el medio de una lluvia.

DualShock PlayStation 4

Estos pocos, pero radicales cambios explican el porqué de la decisión de no hacer retrocompatibles los mandos de PlayStation 4 con los de su sucesora. De hecho, fueron los mismos desarrolladores de la consola quienes explicaron que esta decisión se debe a que se está buscando que el jugador se asegure siempre la mejor experiencia a la hora de sentarse a jugar, dándole prioridad así siempre a los periféricos de esta camada.

Pero a pesar de eso, l os mandos de la actual generación de consolas sí servirán para algunos juegos; y será en aquellos que tengan soporte para PlayStation 4, es decir, para los títulos que salgan en ambas consolas. En relación a los periféricos más precisos como los racing wheels, arcade sticks y flight sticks con licencia oficial, sí tendrán total compatibilidad con las futuras entregas que se puedan jugar con ellos.

El anuncio, el cual se hizo a través del blog oficial de la compañía, por un lado fue una noticia positiva para aquellos que cuentan con los periféricos puntuales como los citados en el párrafo anterior, ya que –por el momento– no será necesario hacer una inversión en nuevos gadgets. Aunque es de esperar que, con el pasar de los meses salgan otros dispositivos que se adecuen a las tecnologías de la PlayStation 5.

DualShock, PlayStation

En el transcurso del dia de ayer también se dio a conocer la nueva fecha del evento digital State of Play, el cual promueve novedades tanto sobre la actual generación como sobre la próxima. El mismo será el próximo jueves 6 de agosto a las 17 horas de Argentina . La compañía japonesa ya avisó que no habrá grandes revelaciones sobre su quinta consola, aunque sí habrá anuncios relacionados con algunos juegos de esta generación.

Con respecto a la consola propiamente dicha, hasta el día de hoy se desconocen los detalles puntuales sobre su precio y fecha exacta de salida. Aunque hay especulaciones, todavía no hay datos verídicos sobre el valor que tendrá la consola, tanto en su versión regular como la versión sólo digital. La única certeza es que saldrá sobre el final del año, para acompañar las festividades navideñas.