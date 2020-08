Se confirmó el lanzamiento de “Battletoads” y te recomendamos otros cuatro videojuegos del género

Battletoads es uno de los videojuegos emblema del género beat ‘em up. Nacido en el año 1991, el título de la consola NES –o la Family para los amigos– fue uno de los pioneros de un estilo de juegos que supo tener su época dorada en los 90, gracias al auge de los viejos y queridos fichines.

Después de poco más de 25 años, la saga a cargo de la compañía RARE vuelve a la carga con una entrega que se actualiza a los tiempos que corren, pero que mantiene la esencia del original del 91. La cual es conocida por tener niveles endiablados y muy complejos, que probablemente hayan sacado de quicio a más de un jugador en aquel entonces.

Esta nueva entrega de Battletoads–la sexta de la franquicia–llegará el próximo 20 de agosto a Xbox One y PC, a través de Steam; y como ya es costumbre con algunos títulos exclusivos de las plataformas de Microsoft, estará disponible desde el día uno para los suscriptores de Xbox Game Pass. La nueva aventura de los sapos Rash, Zitz y Pimple se podrá jugar cooperativamente de manera local con hasta dos jugadores más ; aunque no hay certezas sobre un posible modo online, nadie descarta que pueda llegar con una futura actualización.

Además de conservar las mecánicas propias del género, Battletoads introducirá nuevos segmentos jugables que lo hacen más versátil y renuevan un poco la experiencia. Como por ejemplo, niveles más enfocados en las plataformas y algunos puzzles rítmicos.

Los juegos pertenecientes a los beat ‘em up se caracterizan por tener niveles en dos dimensiones, en los cuales el jugador que debe abrirse camino entre una multitud de enemigos a las piñas o con armas de corto alcance, como cuchillos, bates de béisbol, palos, etc. Suelen tener mecánicas sencillas, pero muchas veces son complicados por la cantidad de enemigos en pantalla. Hay una regla implícita en las entregas de este tipo y es que siempre es mucho más disfrutable y divertido si se juega en cooperativo.

Algunas de las sagas más icónicas de este género son de antaño: Streets of Rage, Double Dragon, Golden Axe y Battletoads, entre otras. Pero que se trate de una variedad que ya no esté “de moda” y que muchas veces es relacionada con el retro gaming no quiere decir que no haya otras entregas más contemporáneas a las cuales valga la pena dedicarle unas cuantas horas. A continuación te recomendamos algunos beat ‘em up modernos para que vayas sacándole lustre a los nudillos de cara al lanzamiento de Battletoads.

1. Streets of Rage 4

El caso de Streets of Rage 4 es similar al de Battletoads. Después de muchísimos años de ausencia en el mercado, volvió totalmente renovado para revivir a uno de los titanes de su clase y lo hizo con creces.

Esta cuarta entrega no sólo se renovó visualmente para responder a los tiempos que corren, sino que además se pulió hasta el más mínimo detalle en cuanto a jugabilidad y respuesta de controles. Todo para poder ofrecer una experiencia balanceada, justa y moderna.

Actualmente Streets of Rage 4 se puede jugar en PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC, de hecho se puede conseguir en Steam a tan solo 280 pesos argentinos .





2. River City Girls

El videojuego de WayForward pertenece a la saga River City y ofrece la típica historia que caracterizó a la mayoría de los juegos beat ‘em up hasta volverse un cliché: el objetivo es rescatar a la pareja del protagonista. Con la pequeña variante de que, en esta oportunidad, son las chicas las que se “pararán de manos” para salvar a sus novios .

A nivel lúdico, River City Girls se mantiene bastante básico: un puñado de golpes disponibles y varias armas que se pueden usar cuerpo a cuerpo para ir avanzando. Su principal diferencial es que no es tan lineal como otros títulos en los cuales sólo hay que avanzar de izquierda a derecha. En este caso se pueden recorrer los mapas con mayor libertad, con el fin de encontrar objetos coleccionables, habitaciones secretas y muchas cosas más.

River City Girls está disponible para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch y en PC vía Steam. En esta última plataforma se puede conseguir a 330 pesos argentinos , considerablemente menos que los 29 dólares a los que está en, por ejemplo, PlayStation 4.

3. Bloodroots

Este es, quizás, el videojuego que menos respira la esencia de los beat ‘em up tradicionales: es en tres dimensiones, tiene cámara isométrica y además toma varios elementos de otros tipos de juegos , como los hack and slash. Pero más allá de eso, el título desarrollado por Paper Cult es un gran exponente del género pero en su etapa moderna.

Tal como corresponde, su premisa es arrasar con todos los enemigos del nivel para poder avanzar hacia la próxima zona. Para hacerlo se podrá usar casi cualquier elemento que se encuentre en el terreno como arma: desde un hacha, un remo, hasta un pescado o incluso los mismos cuerpos de los enemigos . Sin dudas, la libertad es el as bajo la manga de Bloodroots y lo que lo hace tan especial a pesar de su planteo sencillo; sumándole un nivel de rejugabilidad que expande notablemente sus ocho horas de duración.

Bloodroots está disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC a través de la tienda de Epic Games, en la cual se puede conseguir a sólo 5 dólares .

4. Capcom Beat ‘Em Up Bundle

Esta última recomendación viene con trampa. Es que en realidad no se trata de un videojuego en sí, sino de una colección. La cual incluye algunos de los mejores exponentes de la categoría que Capcom trajo al mundo. Esta compilación incluso se podría considerar como un curso intensivo de historia de los beat ‘em up.

Con títulos de renombre como Final Fight, The King of Dragons, Warriors of Fate, Captain Commando y Knights of the Round ; y algunos más de culto como Armored Warriors y Battle Circuit ; la colección propone un gran viaje hacia la época dorada de los juegos arcade.

Cada elemento dentro de este acervo del retro gaming significa un paso hacia la perfección de una fórmula que–aunque hoy no esté tan presente–representa uno de los pilares fundamentales que definieron a la industria como la conocemos hoy. De más está decir que todos estos juegos envejecieron como los buenos vinos.