Uno de los videojuegos que se anunció hace días nada más es Bloodstained: Curse of the Moon 2. La saga de acción y plataformas con el ADN de la franquicia Castlevania lanzará una nueva entrega el próximo viernes 10 de julio en Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch y PC. Aunque el protagonista se mantiene, se presentan nuevos personajes con diferentes ataques, así como también nuevos escenarios para continuar la historia.