En el trailer del lanzamiento de la tercera temporada se puede ver que los usuarios podrían manejar los vehículos, aunque, por el momento, se trata de una función que no se encuentra disponible. En caso de activarse, pilotear un patrullero y disparar desde él a otros usuarios es una imagen que, evidentemente, no le haría gracia a muchos jugadores, por lo que no resultaría extraño que Epic Games haya decidido eliminar dichos vehículos para evitarse controversias innecesarias.