The Last of Us 2 será uno de los actores principales que tendrá la despedida de PlayStation 4, título que fue de los primeros exclusivos de la consola. El juego desarrollado por Naughty Dog iba a llegar el 29 de mayo, pero se cambió la fecha. Está generando grandes expectativas en sus fans, quienes están ansiosos por embarcarse en el viaje de Ellie.