La lista de bajas la continúan Samurai Shodown II y The Book of Unwritten Tales 2, el point-and-click desarrollado por King Art Games. Por otro lado, el título de carreras MX vs. ATV Reflex y el divertido juego de acción Guacamelee! Super Turbo Championship Edition son los otros que se despedirán durante el mes de abril. Esto demuestra los movimientos de la empresa, la cual suele soltar la mano de un videojuego pesado, de espaldas y otros que tal vez no tienen tanto movimiento y uso en el catálogo. Lo mismo sucedió durante marzo con Deus Ex: Mankind Divided, un juego muy valorado.