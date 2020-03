La estabilidad de One Piece es innegable. La franquicia se encuentra emitiendo su anime hace más de veinte años, logrando reinventarse temporada tras temporada, algo que le permitió ir renovando su audiencia. No obstante, el éxito no llego a dimensionarse tanto en el mundo de los juegos, donde hizo muchos intentos buscando encontrar su lugar en la industria. No obstante, One Piece: Pirate Warriors 3 (2015), demostró ser el camino, consiguiendo vender más de medio millón de copias, las cuales fueron en su mayoría en Japón.