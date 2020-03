Los amantes de los juegos de carreras también tuvieron grandes noticias con este direct sorpresa, dado que se pudo ver lo que será el regreso de Burnout Paradise Remastered. Este título es una pieza importante de la saga, ya que significó el regreso de la franquicia luego de 10 años. Optimizado para disfrutarse al máximo en Switch, este juego incorporará la posibilidad de soportar 60 fps y contará con 8 DLC lanzados durante el Year of Paradise. No obstante, aún no tiene fecha confirmada, por lo que habrá que esperar un poco más para verlo en la portátil.