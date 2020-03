La serie Ori a estas alturas es sinónimo de calidad. Ori and the Blind Forest y el reciente Will of the Wisps son dos de los mejores juegos de plataformas disponibles en la actualidad. No sólo tienen a su favor un apartado técnico brillante, con gráficos que los hacen ver como una versión occidental de cualquier obra de Studio Ghibli, sino que también cuentan con un diseño superlativo y absorbente. Entre los dos, si los juegan rápido y sin completarlo todo, pueden obtener hasta unas 20 horas de juego de altísima calidad. Vale la aclaración: ambos están para descargar como parte del abono conocido como Xbox Game Pass. Pueden suscribirse para probar un mes en su versión Ultimate (que da juegos para PC y Xbox One) por 39 pesos argentinos. Una ganga, porque además tendrán una tonelada de juegos más para disfrutar durante la cuarentena.