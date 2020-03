No caben dudas de que Valorant será uno de los shooters más esperados del año, ya que con el respaldo de Riot Games detrás se puede esperar algo de muy buena calidad. No obstante, no será el único movimiento en el mercado que hará la desarrolladora durante los próximos meses, ya que también se esperan League of Legends: Wild Rift, Project F y Project L, estos dos últimos también inspirados en el universo de LoL.