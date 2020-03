A su vez, los usuarios podrán descargar sims personalizados de estas celebridades, los cuales se podrán introducir dentro del juego para modificarlos y jugar con ellos como se prefiera. Sin embargo, esto no es todo, ya que los que no tengan el título también podrán ser parte de Play With Life. Para esto deberán ingresar en la web oficial del juego, donde encontrarán la posibilidad de realizar un meme. Estos contemplan distintas situaciones que pueden darse dentro de Sims y se pueden acompañar de frases graciosas.