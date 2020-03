- Que el Libertadores de América haya llegado a FIFA me pone los pelos de punta, me emociona y me encanta. Me parece un gran acierto de EA Sports empezar a incluir estadios con sus licencias completas y con las caras escaneadas de Racing e independiente. Con respecto a lo que tengo que ver, sinceramente siento que nada. Quizás mi vínculo con Independiente hizo que la conexión con el club y EA Sports sea más rápida y más fácil. Ellos buscaron una alianza. Como tienen imposibilitado River y Boca fueron por los otros dos clubes más grandes del país. Sinceramente no estuve al tanto de nada. Y lo fui disfrutando.