El lanzamiento de Ghost Recon Breakpoint no fue uno de los mejores en la historia de Ubisoft. El título intentó renovar la fórmula de la franquicia con novedades que no cayeron muy bien entre los fanáticos, aparte de que no estaban del todo optimizadas. El equipo de desarrollo de Ubisoft prometió que trabajaría en mejorar la experiencia para sus usuarios y, después de varios meses, parece que está todo listo para dar el gran paso.