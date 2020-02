Por parte del estudio desarrollador, People Can Fly es una empresa polaca que se fundó en 2002 y fue responsable de juegos como Painkiller, Bulletstorm y Gears of War Judgment. En 2012 fue comprado en su totalidad por Epic Games, que renombró a la compañía como Epic Games Poland en 2013. Desde ese momento, comenzaron a colaborar con el estudio en sus principales títulos, como el Fortnite original. De todas maneras, en 2015 volvieron a independizarse y recuperaron su nombre original. Desde entonces, sus esfuerzos se enfocaron en Outriders. Actualmente, People Can Fly cuenta con más de 200 empleados, pero en sus comienzos estuvo muy cerca de declararse en bancarrota y perder toda posibilidad de triunfar en el mundo gamer.