La gente de People Can Fly no quiere ofrecer un nuevo juego como servicio, sino que quiere brindar todo el contenido el día del lanzamiento. Esto es otro de los factores que lo diferenciaría de exponentes similares dentro del género. Por este motivo, también puede que el lanzamiento de “fines de 2020” que anticipa el trailer no sea tan estricto y sufra alguna modificación a lo largo de este año. Por ahora, los desarrolladores no quisieron hablar sobre las versiones para las diferentes consolas, por lo que todavía no se sabe si habrá crossplay entre las distintas plataformas.