Además de gigantes multiplayers como Fortnite, Overwatch, PUBG, DOTA2 y Destiny 2, la biblioteca habilita acceso de forma “instantánea” a más de 1000 juegos que pueden ser terminados en sesiones simples y gratuitas, sumando 400 juegos que necesitan ser terminados en múltiples sesiones. GeForce NOW promete que a esta librería se le sumarán nuevos títulos de forma semanal. Entre estos títulos también se anuncian alrededor de 30 juegos Free to Play, pero la comunidad aún no pareciera poder acceder a una lista más definitiva de juegos disponibles.