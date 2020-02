GTA VI está en desarrollo, pero a la vez, no. La suposición de que el juego se está produciendo se debe a las distintas filtraciones que van apareciendo en la web y los motivos que hacen pensar que no se basan en la poca exactitud de los rumores y el misterio con el que se mueve Rockstar Games. Lo primero que se pueden estar preguntando los desarrolladores es cuánto necesitan ellos de una nueva edición de su franquicia estrella, ya que la actual continúa funcionando a la perfección, incluso mejorando cada día sus números. El trabajo que están realizando con el modo online parece no terminar debido a su éxito, ya que distintos directivos de la empresa presagiaron muchas novedades para éste durante 2020. Por lo tanto, los usuarios pueden esperar que esta modalidad aspire a mantener el nivel que consiguió en 2019.