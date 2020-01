La llegada de The Outer Worlds a Nintendo Switch es una gran noticia para los jugadores de la portátil e hibrida, ya que podrán disfrutar de uno de los mejores juegos que dejó el 2019. Sus nominación a juego del año en los Game Awards, hablan del impacto que causó en el público, el cual fue sorpresivo para su desarrolladora, Obsidian Games. Pese a que desde la productora habían confirmado que el juego llegaría en forma física, hay muchas chances que esto no sucede. En la portada del título se puede leer que incluye un código de descarga, por lo que seguramente se pueda adquirir solo digitalmente en muchos países del mundo. Sin embargo, esto no es una gran noticia para los usuarios de Switch, ya que habrá que liberar espacio en caso de no tener en la consola.