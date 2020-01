-Este año terminé mis estudios, por lo que no estaba jugando tanto. En un momento me quemé de LOL por tanto competir y estar 24/7 pensando en eso. Nosotros competimos y nuestro hobbie es jugar, por lo que estamos todo el día con el juego en la cabeza. Mentalmente estaba desgastado y me tomé un receso que me hizo muy bien, porque no quería ni ver al LOL. Después de unos cuatro meses pude volver a disfrutarlo y jugar con amigos. Ahí me entraron las ganas. A mí siempre me gustó jugar SoloQ, pero estuve tanto tiempo compitiendo que subir en el ranking no me llena. No es algo que me haga feliz, por eso quise regresar.