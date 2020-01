Pese su paso en el mundo de los videojuegos, los fans de la saga de Harry Potter siempre suspiraron al pensar en lo que podría ser un RPG basado en la franquicia. Esto puede convertirse en realidad, ya que el grupo de desarrolladores Floo Network realizó un mapa del mundo abierto de Minecraft, el cual está íntegramente ambientado en el universo de los magos. Este se llamará School of Witchcraf and Wizardry e incluirá escenarios, personajes y misiones relativas a la saga realizada por J.K. Rowling. Pese a no tener fecha de lanzamiento confirmada, se espera que esté disponible en las próximas semanas.