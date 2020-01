-Más que nada por cómo están creciendo los esports. Este año vi un crecimiento enorme; en las marcas, en cómo lo están mostrando, cómo la gente también se acerca y cómo el mundo lo empezó a ver. Yo antes decía que me había quedado jugando hasta las 7 de la mañana y me contestaban “¿qué hacés jugando a los jueguitos? Estás grande”. Hoy lo entienden un poco más. La gente está un poco más curtida. Así que dije “es el momento”, me voy a mandar ahora.