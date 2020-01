Empecé con una edad cerebral de 81 años, y con una semana de ejercicio -aprendiendo además los ejercicios y los vicios del sistema- logré posicionarme a unos 41 años de edad cerebral, sólo cuatro años más de los que tengo realmente. Me preocupa un poco la cuestión de la memoria a corto plazo, ya que no puedo bajar de los 61 años, aunque reconozco que en efecto, tengo un problema serio con la memoria y es mi alto nivel de dispersión. Es cierto que no hay grandes novedades dignas de destaque en este regreso que pudo ser triunfal; que por momentos se siente como una versión un tanto reducida de los juegos que lo anteceden. Pero hay algo muy encantador, que me hizo activar la alarma interna del juego para que me recuerde entrenar -es muy buena, funciona incluso con la consola en stand by.