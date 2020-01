Entre los candidatos a Mejor Juego del Año también está Sekiro: Shadows Die Twice, el título de From Software que ya se llevó el premio mayor en The Game Awards y en los premios de Steam, la plataforma de Valve . Sekiro se lanzó originalmente el 22 de marzo de 2019 para Playstation 4, Xbox One y PC. Fue elogiado tanto por la crítica como por los fans y se destacó su dificultad por sobre sus demás características.