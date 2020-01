Los rumores volvieron a superar la realidad. Sony no presentó en sociedad la Playstation 5 en la edición 2020 del Consumer Electronics Show (CES), como algunos fans esperaban. El gran evento de la compañía japonesa anticipaba que iba a mostrar el futuro de la marca y novedosos productos de entretenimiento, entre los que no podía faltar su nueva consola. La especulación ya palpitaba la noticia debido a que Microsoft, la competencia directa, ya había mostrado su nueva consola a fines de 2019 durante la última edición de The Game Awards. En cambio, Sony decidió revelar interesantes estadísticas de la Playstation 4 y el logo oficial de su sucesora, la PS5.