Sekiro: Shadows Die Twice volvió a celebrar y se consagró como el Mejor Juego del Año, según los usuarios. El nuevo título de From Software, estudio responsable de la saga Dark Souls y Bloodborne, también fue galardonado en la noche de The Game Awards por la opinión de la crítica especializada . El juego de acción y aventuras se lanzó originalmente en marzo de 2019 para Playstation 4, Xbox One y PC.