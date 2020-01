El primero es la colección que recopila las tres primeras entregas de la saga Uncharted. Los tres juegos se lanzaron originalmente para Playstation 3 en 2007, 2009 y 2011 para posicionar a la franquicia entre las mejores y más jugadas de la consola . Las tres entregas, y la cuarta parte lanzada para Playstation 4, fueron desarrolladas por Naughty Dog, que hasta el momento era el estudio principalmente conocido por la creación de Crash Bandicoot. Hoy en día, aparte de las dos importantes sagas, también es la compañía responsable de The Last of Us, que prepara su segunda parte para 2020.