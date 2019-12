La última entrega de esta franquicia, Yakuza 6: Song of life, dejó a los jugadores satisfechos, con un desenlace para la historia protagonizada por el gran Kazuma Kiryu. Sin embargo, que esa etapa haya cerrado no significa el fin de la saga, ya que con esta nueva entrega tendrá un giro frescco y renovador. Yakuza: Like a Dragon llega para ofrecer un nuevo protagonista de mucha personalidad, otra historia de contexto y la adaptación a un nuevo género. Esto último tal vez sea lo más ambicioso por parte de SEGA. Todo esto puede observarse en su último tráiler, el cual busca llamar la atención del público oriental a tan solo unos días de su lanzamiento.