Entre los juegos mejor valorados de este 2019 también hay grandes rebajas. Títulos como Call of Duty: Modern Warfare, la remake de Sekiro: Shadows Die Twice y Control tienen un descuento del 35%, mientras que la remake del Resident Evil 2 mantiene su 67% off desde el Black Friday. Estas ofertas estarán vigentes hasta el 5 de enero de 2020 y puede que se sumen algunas sorpresas con el correr de los días. Los otros grandes juegos de este año, como The Outer Worlds, Days Gone y Mortal Kombat 11 también presentan descuentos considerables para estas fiestas.