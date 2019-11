Streets of Rage 4 se sitúa cronológicamente diez años después de la tercera parte y vuelve a poner a Axel Stone y Blaze Fielding en medio de la acción en una trama que todavía no fue revelada, pero que incluye muchos enemigos. Una vez más estará ausente tanto Adam como Eddie “Skate” Hunter, pero en su lugar estará Cherry Hunter, hija de Adam, que usará su guitarra eléctrica para combatir a los villanos. En pocas imágenes oficiales del juego, también se anticipa la sombra del cuarto personaje jugable, que todavía no fue presentado, pero que parece tener un brazo robótico como característica principal.